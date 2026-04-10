Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш

Ранее ВСУ заявляли, что им удалось сильно повредить этот корабль в Новороссийске

В проливе Ла-Манш 8 апреля был замечен российский фрегат «Адмирал Григорович», о поражении которого двумя днями ранее заявлял Генштаб ВСУ. Корабль охранял два российских танкера, перевозивших нефть. Его появление в проливе, разделяющем Англию и Францию, — ответ России британскому премьеру Киру Стармеру, который грозился захватывать находящиеся под санкциями российские корабли, отметили эксперты. После нескольких случаев противоправных остановок и арестов судов европейскими странами российский военный флот показал свою готовность защищать гражданское судоходство.

Встреча в Ла-Манше

Два российских нефтяных танкера и конвоирующий их фрегат «Адмирал Григорович», проходящие через Ла-Манш, стали сенсацией в западных СМИ.

«Фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, прошел между двумя танкерами Universal и Enigma, направлявшимися на запад в сторону Плимута», — написало британское издание The Telegraph.

Английские журналисты отметили, что таким образом были открыто проигнорированы угрозы британского премьера Кира Стармера. В марте он заявил: «Если российские танкеры с подсанкционной нефтью будут проходить через британские воды, мы нанесем этому флоту еще более сильный удар».

Но британское военное судно Tideforce лишь следовало за «Адмиралом Григоровичем» и танкерами на приличном расстоянии, не предпринимая активных действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появлении российского фрегата в Ла-Манше, заявил, что Россия вправе принимать меры по защите своих экономических интересов.

— Мы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации, — сказал Дмитрий Песков.

Правительство России обязательно предпримет меры по защите своих интересов, добавил он.

— Российский флот показал готовность защищать гражданское судоходство. Так будет и впредь, — рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

Последние события показали, что такое конвоирование вполне эффективно — британский военный корабль, который шел за российским фрегатом и вел наблюдение, не приблизился к российским танкерам, отметил он.

— В ответ на истеричные заявления руководителей Франции, Великобритании, Германии о том, что они будут арестовывать наши танкеры и суда под российским флагом, мы показываем им настоящую мощь: Россия не бросает свои торговые суда, мы их сопровождаем, — отметил и военный эксперт Виктор Литовкин.

Российские военные корабли конвоируют суда не на всем протяжении похода, а возле территориальных вод того или иного государства НАТО, добавил он.

— У нас на каждый танкер не хватает корветов и эсминцев. Мы их сопровождаем вдоль берегов Европы. В океане это делать уже сложнее — наш торговый флот гораздо более многочисленный, чем военный, — сказал эксперт.

На Балтийском флоте есть корабли, которые могут конвоировать суда, в частности, речь идет о корветах второго ранга, рассказал Василий Дандыкин.

— Нашему военному флоту придется потрудиться — и на Севере, и на Балтике. Если недружественные страны не соблюдают правила, поступают как пираты, значит, нужно будет усилить охрану танкеров, защитив их от недружественных шагов, — отметил он.

Военному руководству страны надоело, что наши танкеры захватывают, и оно решило продемонстрировать силу, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Если Великобритания или другая страна пойдет на обострение, это вполне может закончиться эскалацией отношений, — считает он.

Морские конвои под охраной боевых кораблей формировались и раньше, напомнил эксперт. В частности, в годы «танкерной войны» в Персидском заливе, в 1980-е годы, когда гражданское судоходство было в опасности из-за ирано-иракской войны. Советский Союз водил суда, собирая конвои из всех желающих, в том числе и иностранных судов, защищая их от нападения.

Провал украинской пропаганды

Буквально несколько дней назад — в ночь на 6 апреля Генштаб ВСУ заявил о результативном ударе по фрегату «Адмирал Григорович» в порту Новороссийска. 7 апреля украинские официальные ресурсы распространили видео с камеры воздушного беспилотника, якобы приближавшегося к боевому кораблю. Других доказательств поражения фрегата они не предоставили, тем не менее заявлялось, что тот серьезно пострадал.

— Все последние годы «Адмирал Григорович» не был в Черном море, — отметил Дмитрий Болтенков. — На момент начала специальной военной операции он находился в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Поскольку Турция после начала конфликта закрыла проливы для воюющих стран, вернуться в черноморскую акваторию корабль не мог и даже не пытался это сделать. Теперь в истории о поражении «Адмирала Григоровича» украинскими дронами поставлена точка.

В 2022 году, после закрытия турецких проливов, фрегат направился на Балтику, где, в частности, принимал участие в отражении налетов украинских дронов. Так, 27 июля 2025 года президент России Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата за удачное отражение атак дальнобойных беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, обратив особое внимание, что корабль работал «прямо из Кронштадта». Тогда же Путин заявил, что командир корабля повышен в звании до капитана 2-го ранга.

Богдан Степовой

Роман Крецул