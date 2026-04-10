Raytheon поставит крупную партию УАБ SDB-2 зарубежным заказчикам

ЦАМТО, 9 апреля. Минобороны США 6 апреля объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Raytheon контракта на поставку УАБ малого диаметра GBU-53 (Small Diameter Bombs-Increment II – SDB-II) в рамках 12-го опциона к базовому соглашению.

Стоимость заказа составляет 708,939 млн. долл. Соглашение включает поставку боеприпасов, контейнеров, испытательного оборудования и запасных частей. Работы будут выполняться на предприятии в Тусоне (шт.Аризона) и, как ожидается, будут завершены к началу марта 2030 года.

Контракт предусматривает поставки УАБ SDB-II ВВС США, а также зарубежным заказчикам в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) для ВС Бельгии, Канады, Финляндии, Германии, Италии, Норвегии, Республики Корея и Швейцарии.

Как сообщал ЦАМТО, GBU-53/B (SDB-II) "СтормБрейкер" представляет собой планирующий высокоточный боеприпас, оснащенный складными крыльями для увеличения дальности поражения целей, двусторонним каналом передачи данных (Link-16 или UHF), обеспечивающим возможность обновления данных о местоположении цели в полете и передачи информации о результатах выполнения задачи.

Боеприпас оборудован GPS/INS системой навигации, трехрежимной ГСН (включает радиолокационную ГСН миллиметрового диапазона, неохлаждаемую тепловизионную ГСН и полуактивную лазерную ГСН) для максимального повышения эффективности и гибкости применения. GBU-53/B позволяет поражать неподвижные и движущиеся цели на большой дальности (свыше 100 км) в любое время суток в неблагоприятных погодных условиях. Масса боеприпаса – около 93 кг, длина – 176 см, размах крыла – 168 см.

УАБ интегрированы на самолеты F-15E, F/A-18E/F, F-35B/C.