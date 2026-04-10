«Калашников» разработал многопульные патроны для АК

Фото: Стрингер / РИА Новости.

«Калашников» разработал новые автоматные патроны с несколькими пулями, которые повышают эффективность борьбы с дронами. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Специалисты успешно испытали многопульные патроны калибра 5,45 миллиметров. Боеприпасы использовали для поражения скоростных и маневренных FPV-дронов из АК-12. Огонь вели одиночными выстрелами по дрону, который зависал и выполнял условную атаку.

«При попадании сегментов пуль в беспилотники у последних оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции, что приводило к аварийному падению дронов», — говорится в сообщении.

Концерн подчеркнул, что представители заказчика высоко оценили характеристики патронов. Экспериментальные боеприпасы содержат многоэлементный метаемый снаряд, который повышает вероятность поражения дрона. Отмечается, что элементы патрона упорядоченно разделяются при выходе из канала ствола, поэтому боеприпас сохраняет стабильность баллистических характеристик и безотказность оружия. По основным габаритам изделие идентично стандартному патрону 5,45х39 миллиметров, что позволяет использовать штатные магазины.

В апреле 2025 года стало известно, что российская компания «Техкрим» наладила серийный выпуск патронов 7,62х54 миллиметра «Тандем». Каждое изделие несет две пули для борьбы с дронами.

