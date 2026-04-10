The Spectator: процесс распада НАТО начался еще до прихода Трампа к власти

НАТО трещит по швам не из-за Трампа, а из-за накопленных десятилетиями противоречий, пишет The Spectator. Альянс утратил свой первоначальный смысл, интересы его членов перестали совпадать, из-за чего организация больше не поспевает за многополярным миром. Трамп лишь ускорил распад структуры, которая уже давно движется к краху.

Когда Дональд Трамп пригрозил, что США выйдут из НАТО, на Западе, похоже, не были особо этому удивлены. Очевидно, что все этого ожидали.

Важнее понять, почему это заявление прозвучало именно сейчас.

Нынешний кризис НАТО — это следствие его постепенного структурного разрушения, которое продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Этот кризис также связан с неспособностью альянса идти в ногу с быстро развивающимся многополярным миром.

Изначальный смысл создания НАТО был простым. Советский Союз представлял собой явную и непосредственную угрозу. Западной Европе нужна была защита со стороны США. Вашингтону было необходимо стратегически укрепиться на европейском континенте. Угроза была реальной и всеобщей, а потому объединила различные интересы.

Однако эта угроза исчезла в 1991 году, а НАТО осталась. Альянс не распался. Напротив, он попытался укрепить свои позиции. Для этого ему пришлось найти новую цель.

НАТО начала расширяться на восток, а затем и по всему миру. Некоторые политики призывали к расширению его влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и даже к созданию "экономического НАТО" против Китая, что вызвало вопросы о стратегии и актуальности альянса в быстро меняющемся мире.

Альянс, который должен постоянно придумывать себе новых врагов, чтобы оправдать свое существование, уже испытывает внутренние проблемы.

В условиях все более многополярного мира попытки НАТО использовать военную мощь, в первую очередь американскую, для контроля общей ситуации в мире больше не актуальны. Однако некоторые страны — члены НАТО до сих пор не осознали эти перемены.

Более глубокая проблема заключается в том, что интересы стран Запада незаметно, но кардинально разошлись. Когда разразился российско-украинский конфликт, Европа приняла на себя все его последствия, включая резкий рост цен на энергоносители, кризис промышленности и волны беженцев. Сегодня экономические перспективы Европы довольно мрачные, а разногласия с США в области торговли продолжаются.

Европа задалась вопросом, есть ли у них с США общие ценности, которые их объединяют, или европейские страны просто финансируют чужие стратегические амбиции. Эти разногласия вызвали сомнения относительно целей альянса.

Война в Иране сильно обострила этот вопрос.

Европейские правительства отказались участвовать в ней, в том числе и Великобритания, самый надежный партнер Вашингтона. Это можно назвать не предательством, а расчетом, обусловленным изменениями во внутренней политике и стратегическими приоритетами, так как внутренние политические изменения в ключевых странах — членах НАТО влияют на сплоченность альянса и процесс принятия решений.

Возвышение Трампа само по себе является симптомом более глубоких процессов. Американский средний класс ослаблен. Неудачи США в Афганистане и Ираке подорвали энтузиазм населения по поводу вторжений в другие страны. Молодое поколение американцев не считает свою страну незаменимым гарантом мирового порядка.

Финансовые показатели неумолимы. Федеральный долг США превысил 36 триллионов долларов. Выплаты по процентам теперь превышают оборонный бюджет. Стоимость глобального военного присутствия становится все более непосильной. Об этом свидетельствует не идеология, а простая арифметика.

Что касается экономического аспекта альянса, направленного против Китая, то сама эта идея доказывает, что Запад сильно встревожен в стратегическом плане. Но если военный альянс уже раскалывается, что может удержать вместе коалицию, которая потребует от своих членов готовиться к длительной экономической войне с Китаем, второй по величине экономикой мира? Такой шаг может стать фатальным для стран — членов НАТО.

Идея использования альянс для глобального распространения западной идеологии либо не соответствует духу времени, либо просто нелепа. НАТО больше не обладает такой силой.

В истории не было примеров, когда великая держава бесконечно долго сохраняла свою глобальную власть на фоне внутренних противоречий, расколов и экономического упадка. США не станут исключением, и это подчеркивает необходимость стратегически адаптироваться к нынешней ситуации.

История НАТО пока не закончена. Но силы, разрывающие ее на части, — это не выдумки администрации президента США, а груз неразрешимых противоречий, которые накапливались с момента падения Берлинской стены.

Нынешнюю ситуацию создал не Трамп. Он просто ускорил полное разрушение.

Война в Иране показала миру, что ждет державу-гегемона, если она не может идти в ногу с глобальным прогрессом. Судьба НАТО не является исключением.

Комментарии читателей The Spectator:

GTURZLBWZ

Американская империя представляет собой высшую и заключительную стадию атлантистского империализма. Хорошо это или плохо, но ее упадок неизбежен и будет грандиозным. Противостояние с Китаем сегодня является самым сильным за всю историю. Китай — это альтернатива атлантистскому империализму, а значит, он идет по пути более безопасного и совершенного многополярного мирового порядка.

GTQO5Y49M

Мир находится на распутье! Война в Иране окончательно выявила противоречия и недостатки, которые появились еще в конце Второй мировой войны. Американский экспансионизм — первопричина современной геополитической нестабильности. В данный момент Запад постепенно погружается в хаос антиутопии, в котором справедливость, честность, надежность и просвещенность подорваны. С другой стороны, Россия, Китай и Иран пошли по противоположному пути и, похоже, стали источником нового, более совершенного мирового порядка. Возникает вопрос, как продвигать и развивать эту новую моральную парадигму. Война с Ираном может разрушить старый, прогнивший порядок и навязать ему правила, которые будут способствовать его оздоровлению. Возможно, в нынешней ситуации нет другого способа победить американо-израильских военных преступников в эпической битве между Добром и Злом!

GTHIJ81J5

НАТО после 1991 года продолжала продвигать тему русофобии, чтобы оправдать свое существование несмотря на то, что Россия вернулась к классовой общественно-экономической модели, похожей на западную.