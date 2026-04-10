Война перегруппировок: США и Иран используют перемирие для усиления войск

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mcs Trace Gorsuch/U.S. Navy

Вашингтон продолжит стягивать в регион дополнительные силы, Иран попытается восстановить ракетный потенциал

Двухнедельное перемирие не успокоит Ближний Восток, США и Иран постараются использовать это время для усиления своих группировок, считают эксперты. В частности, в регион прибудет третья ударная группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush и авианесущий десантный корабль USS Boxer. Это позволит увеличить авиационную группировку морского базирования до 200 с лишним самолетов и нарастить силы, способные проводить локальные наземные операции. Иран же восстановит разрушенный американскими ударами доступ к подземным хранилищам ракет, перераспределит их по другим местам и приведет в боеготовность. После истечения срока перемирия конфликт, скорее всего, возобновится. Хотя это может произойти и раньше — в Иране уже допустили отказ от прекращения огня после ракетного обстрела НПЗ на острове Лаван и ударов Израиля по Ливану.

Ракетная дипломатия

Перемирие между США и Ираном, заключенное в ночь на 8 апреля, может восприниматься обеими сторонами как тактическая пауза, которая позволит лучше подготовиться к продолжению войны, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Тем более, что США и Израиль пока не достигли ни одной из целей операции.

— Дональд Трамп объявил об исчерпании Ираном запасов ракет, о своей победе, но США не достигли своих глобальных целей. Правительство в Иране не смещено, страна не поделена по югославскому сценарию, а ядерная и ракетные программы по-прежнему действуют. Получается, что, с военно-политической точки зрения, на сегодняшний день в выигрыше Иран, — пояснил «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом даже относительно короткое двухнедельное перемирие выглядит достаточно хрупким. Так его охарактеризовал 8 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс. Таким оно представляется и после фактического нарушения режима прекращения огня. В среду ударам подвергся нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана на острове Лаван, сообщил телеканал Press TV. Агентство Mehr также сообщило о взрыве на НПЗ в провинции Хузестан.

Впоследствии власти Ирана допустили отказ от перемирия и в случае продолжения ударов ЦАХАЛ по Ливану. Они, по сообщению агентства Fars, снова заблокировали движение по Ормузскому проливу, хотя ранее открыли его.

— Существует три критических фактора, которые могут обнулить договоренности, — считает военный эксперт Юрий Лямин. — Первый — это позиция Израиля. Тель-Авив не настроен включать Ливан в периметр сделки и продолжает операции, которые Иран может счесть нарушением условий перемирия.

Два других фактора касаются прекращения иранских ракетной и ядерной программ, отметил Юрий Лямин.

— Конфликт начался из-за этих противоречий, и они не разрешимы, — напомнил он.

Эксперт не исключил, что США пошли на перемирие под жестким давлением региональных игроков — например, Катара, которые боятся оказаться в эпицентре большой войны. Но как только дипломатический ресурс будет исчерпан, боевые действия с большой степенью вероятности возобновятся с новой силой, полагает Юрий Лямин.

— Даже сейчас перемирие можно назвать странным, — пояснил он. — Наступил формальный режим тишины при сохранении взаимных обстрелов. Через 14 дней мы, скорее всего, вернемся в тупик, а военные машины обеих стран будут готовы к новому раунду противостояния.

Авианосцы, десантники и комплексы ПВО

Обе стороны постараются потратить время перемирия для наращивания сил — обоюдного доверия у них нет, уверены эксперты.

— США первым делом будут загружать новый боекомплект на свои боевые корабли и подводные лодки, — отметил Дмитрий Корнев. — Они потратили много крылатых ракет и боеприпасов для систем ПВО в ходе конфликта. Не исключено, что американские ВМС подтянут в зону конфликта дополнительные ракетные эсминцы или подводные лодки. Наверняка, дадут отдых экипажам или проведут частичную ротацию.

В район Персидского залива сейчас движется (и перемирие не повлияло на эти планы) третья авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush. Также на подходе авианесущий универсальный десантный корабль USS Boxer, на борту которого находятся морские пехотинцы. В итоге американский авианосный кулак в регионе будет насчитывать более 200 ударных самолетов только морского базирования, отмечают эксперты.

Кроме того, США постараются максимально пополнить боекомплект зенитных комплексов Patriot и THAAD. О дефиците таких боеприпасов не раз сообщалось в западных СМИ.

Двух недель будет достаточно для переброски в регион дополнительных сил и для сухопутных действий — тех же десантников.

— Их могут расквартировать на территории Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах или в Бахрейне, — пояснил Дмитрий Корнев.

США должны подтянуть артиллерийские бригады (в том числе и Национальной гвардии), о которых заявлялось ранее — без них проводить серьезные операции на суще невозможно, напомнил Юрий Лямин.

Штабы США их союзников 14 дней будут усиленно собирать разведданные, которые позволят наметить новые цели для воздушных и ракетных ударов.

Иранские арсеналы

У Ирана с большой долей вероятности остался большой арсенал ракет и дронов, которые находятся в заблокированных после американских бомбардировок подземных хранилищах, считает Дмитрий Корнев.

— Военным Ирана предстоит быстро расчистить разбомбленные и засыпанные входы и выходы в подземные города, — отметил он. — Именно эти меры позволят нарастить количество ракет и ударных БПЛА, перераспределить их по другим местам и привести в боеготовность.

Иран также будет стараться нарастить возможности своих сил ПВО, которые в ходе конфликта оказывали противнику лишь спорадическое сопротивление. О серьезных зенитных комплексах речь не идет, но даже появление достаточного количества переносных зенитных комплексов серьезно осложнят полеты боевой авиации США и Израиля, отмечают эксперты.

— Ирану ПЗРК нужны здесь и сейчас, — отметил Дмитрий Корнев. — Он будет искать любые возможности их получить. Договариваться о поставках с Китаем или попытаться закупить партии российских и китайских ПЗРК в африканских странах. Многие из них в последнее время не особо стремятся дружить с западными странами и иранцы с большой долей вероятности постараются этим воспользоваться.

Так или иначе обе стороны потратят ближайшие две недели на наращивание своих сил — и политикам вряд ли получится погасить огонь войны на Ближнем Востоке, уверены военные эксперты.


Богдан Степовой

Юлия Леонова

