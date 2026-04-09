Трамп запугивает НАТО, а европейцы сомневаются в преданности генерального секретаря (Bloomberg, США)

Bloomberg: в ЕС сомневаются в способности Рютте спасти НАТО от распада

Публичная лесть Марка Рютте в адрес Дональда Трампа переполнила чашу терпения лидеров ЕС, сообщает Bloomberg. Ставка генсека НАТО на умиротворение американского президента дала сбой во время войны в Иране. Теперь глава Белого дома вновь грозится выйти из альянса, а в Брюсселе задаются вопросом, сможет ли подхалимство Рютте спасти альянс.

Андреа Палашано (Andrea Palascian)

Со всех концов Европы до стеклянных и стальных коридоров НАТО доносились звонки и сообщения: Марк Рютте должен сбавить тон. Это не наша война.

Менее чем за 48 часов до этого, 28 февраля, европейские лидеры в шоке наблюдали, как США и Израиль обрушились на Иран, не посоветовавшись со своими союзниками. По всему континенту лидеры с тревогой готовились к хаосу и экономической катастрофе.

Тем не менее, глава НАТО выступил по телевидению, поддержав решение Трампа и заявив, что Европа "очень рада" этим событиям.

Это не так. На самом деле, европейские союзники начали сомневаться, уместен ли и вообще работает ли почтительный подход Рютте к Трампу — который порой превращается в политическую поддержку, — по словам людей, знакомых с ситуацией, которые высказались анонимно, чтобы рассказать о частных беседах.

Несмотря на уникальную способность Рютте находить общий язык с Трампом, президент США сократил помощь Украине, укрепил финансовое положение России и потряс мировую экономику своей войной в Иране. Есть также опасения, что оптимизм Рютте в отношении войны против Ирана мог заставить Трампа ожидать, что НАТО его поддержит, сказал один из собеседников.

Между тем Организация Североатлантического договора, крупнейший в мире военный альянс, никогда не была в таком шатком положении: Трамп неоднократно ставил под сомнение ее актуальность, угрожал ее членам и на прошлой неделе снова грозился выйти из альянса.

В среду Рютте прибудет в Белый дом с очередной миссией по спасению НАТО, буквально через мгновение после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном для проведения переговоров.

Рютте попытается успокоить гнев Трампа, вызванный тем, что союзники по НАТО отказались помочь ему защитить торговые суда в Ормузском проливе или позволить США использовать свои базы для нападения на Иран. В понедельник Трамп также вновь высказал недовольство тем, что страны НАТО не хотят уступить ему Гренландию, территорию Дании.

На карту поставлено не только НАТО, но и положение Европы в мире. С ростом сомнений относительно приверженности Соединенных Штатов НАТО Европа пытается подготовиться к военной и экономической реальности, с которой она не сталкивалась со времен Второй мировой войны: к США, которые отказались защищать своих союзников.

"Это именно то, что хотят видеть враги США и Европы", — сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО, которая сейчас работает в Королевском объединенном институте оборонных исследований, аналитическом центре по вопросам обороны. "Это воплощение мечты России и Китая"

Подход Рютте

Марк Рютте пытается стать лидером НАТО в эпоху Дональда Трампа.

Глава НАТО обходит традиционные бюрократические каналы — США их все равно не используют — и вместо этого общается с Трампом напрямую, иногда по телефону, иногда давая интервью телеканалам, которые, как он знает, будут смотреть Трамп и его ближайшее окружение. На публике Рютте повторяет тезисы Трампа, щедро хвалит президента и даже повторяет характерные для Трампа фразы.

По словам этих людей, такой подход обеспечил Рютте привилегированный доступ к Трампу среди европейских лидеров, хотя другие, такие как итальянка Джорджа Мелони и финн Александр Стубб, также поддерживают дружеские отношения с президентом. По словам этих людей, Рютте и Трамп часто обмениваются SMS-сообщениями и звонят друг другу.

Этот неформальный канал связи дал Рютте возможность в частном порядке влиять на Трампа. По словам источников, Рютте, возможно, помог отговорить Трампа от его попыток приобрести Гренландию. Кроме того, он разработал более реалистичный способ для союзников удовлетворить требование Трампа об увеличении финансирования, позволив им объединить основные военные расходы с расходами, "связанными с обороной".

В свою очередь, европейские лидеры предоставили Рютте значительную свободу действий. Один из восточноевропейских чиновников охарактеризовал эту лесть как цену, которую стоит заплатить за сохранение единства НАТО в напряженный момент в мировой политике. По словам чиновника, такая тактика отражает понимание того, что Трамп часто меняет мнение, и позволяет Европе выиграть время для укрепления собственных вооруженных сил.

В частности, восточноевропейские страны заинтересованы в том, чтобы США оставались сдерживающим фактором для России, и приветствуют стратегию Рютте. Даже критики лидера НАТО признают, что этот подход, пожалуй, лучший из нескольких плохих вариантов.

"Его подход заключается в том, чтобы держать канал диалога открытым, смягчать некоторые удары из Вашингтона и использовать это как платформу, где могут встретиться все союзники", — сказала Лунгеску.

Но границы все же устанавливаются. Европейцы — особенно на западе — в последние месяцы стали более критично относиться к стратегии умиротворения Трампа в целом, видя выгоду в том, чтобы просто сказать "нет". А некоторые чиновники негативно восприняли ситуации, когда им казалось, что Рютте фактически встал на сторону Трампа против Европы.

По словам этих людей, опасения связаны с тем, что подход Рютте может подорвать собственную позицию Европы по отношению к США.

Испания, например, считает, что Рютте иногда слишком сильно подстраивается под Вашингтон, а некоторые высокопоставленные чиновники в частных беседах называют его лакеем Трампа. Такое восприятие Рютте подкрепляет, называя Трампа "папочкой" НАТО. Единственный голос, высказавший несогласие с инициативой Рютте, направленной на удовлетворение Трампа и увеличение оборонных расходов стран альянса, прозвучал из Мадрида.

В НАТО не ответили на запрос о комментарии к этой статье.

Начало войны

Война в Иране обнажила это закулисное напряжение.

По словам источников, открытая поддержка Рютте американо-израильских ударов особенно противоречила настроениям большинства членов Североатлантического альянса. По словам одного из них, даже Великобритания, которая в целом поддерживает примирительную тактику Рютте, сочла, что генеральный секретарь зашел слишком далеко.

Рютте не просто поддержал войну, он призывал американцев к этому, по сути, вмешиваясь в внутреннюю политику — что исторически запрещено для лидеров НАТО.

"Я видел опросы, но я действительно надеюсь, что американский народ будет на его стороне", — сказал Рютте во время интервью CBS в конце марта, когда большинство американцев выступили против кампании Трампа. "Он делает это, чтобы сделать весь мир безопаснее".

Однако, по словам европейского дипломата, работающего в НАТО, политики континента могли бы лучше справиться с ситуацией. Вместо того чтобы категорически отвергать военные требования Трампа, они могли бы выразить готовность к переговорам.

В конце концов, по словам источников, именно это и произошло, отчасти благодаря помощи Рютте.

Коалиция из более чем 30 стран сейчас обсуждает, как обеспечить безопасность судоходства через Ормузский пролив — жизненно важный водный путь для экспорта топлива. Однако стоит отметить, что эти страны готовы к этому только после окончания войны. При этом нет уверенности, что недавно объявленное перемирие сохранится.

Тем временем генеральный секретарь НАТО также ослабил свою публичную поддержку войны с Ираном.

В долгосрочной перспективе цель Рютте — обеспечить, чтобы ежегодный саммит Североатлантического альянса все же состоялся в июне этого года в Анкаре, сказал европейский дипломат — уже одно это было бы победой, учитывая напряженную обстановку.

В конечном счете, как отметил другой европейский дипломат, все понимают, что Рютте не может помешать Трампу принимать радикальные решения, независимо от того, поддерживает ли генеральный секретарь НАТО его действия или осуждает.

"Это тяжелая и неблагодарная работа", — сказала Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО.