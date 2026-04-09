Войти
ixbt.com

В России испытывают двигатель, который в будущем может использоваться для полетов на Марс

186
0
0
Михаил Ковальчук
Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Это безэлектродный плазменный двигатель

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» проходят испытания прототипа безэлектродного плазменного двигателя. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил президент НИЦ Михаил Ковальчук на заседании президиума РАН «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества».

По его словам, для испытаний используется специальная установка, которая позволяет имитировать космическое пространство. Речь идет о крупном экспериментальном комплексе объемом почти 1000 кубометров с очень высокой скоростью откачки, что дает возможность создавать необходимые вакуумные условия.

Именно в этой установке и размещается безэлектродный плазменный двигатель, где исследователи могут проверять его характеристики и оценивать работу по различным параметрам. Предполагается, что в будущем подобные решения могут использоваться в дальних космических миссиях, в том числе при полетах к Марсу и другим планетам.

Безэлектродные плазменные двигатели считаются перспективным направлением в космической технике, поскольку потенциально могут обеспечить более эффективную и долговременную работу по сравнению с рядом традиционных схем электрореактивной тяги. Однако до практического применения подобных систем в межпланетных миссиях требуется еще значительный объем испытаний и доводки технологии.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
