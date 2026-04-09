Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: "Еще не все там сделано, что нужно".

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

Вера Басилая