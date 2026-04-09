Деловая газета "Взгляд"

Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: "Еще не все там сделано, что нужно".

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

Вера Басилая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
