Bloomberg: Мадагаскар на фоне конфликта в Иране стал новым союзником России

Пока весь мир наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке, где ситуация не стала намного лучше даже после вроде как вступившего в силу перемирия между Ираном и США, Россия, похоже, обретает нового стратегического союзника в Африке. Агентство «Блумберг» пишет, что таковым становится Республика Мадагаскар. Это островное государство в юго-западной части Индийского океана у восточного побережья Африки.

Издание отмечает, что на фоне войны на Ближнем Востоке сближение России и Мадагаскара прошло почти незамеченным. В октябре прошлого года на острове произошел переворот, к власти пришли военные. О перераспределении внешнеполитических приоритетов Мадагаскара, который традиционно ориентировался на Францию и Евросоюз, свидетельствует февральский визит президента островного государства полковника Микаэля Рандрианирины в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным.

Это стало первым официальным зарубежным визитом главы островного государства. Президент РФ назвал Мадагаскар важным партнером России в Африке. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром вооруженных сил Республики Мадагаскар корпусным генералом Маминириной Ели Разафитомбо.

Буквально сразу после встречи в Москве президентов Мадагаскар получил из России партию военной и гуманитарной помощи. На официальной церемонии в военном лагере имени генерала Исмаэля Мунибу в Ивату присутствовали президент Мадагаскара и министр вооруженных сил республики.

В состав помощи вошли: бронетехника, грузовики, комплекты военной формы, вертолеты, стрелковое оружие и различные виды боеприпасов. Конкретное количество и номенклатура переданного не называются. Кроме того, была поставлена партия риса.

Рандрианирина заявил на церемонии:

Особо благодарю моего брата, президента России Владимира Путина, за эти подарки. Это продолжение давних братских отношений между Мадагаскаром и Россией. Мы возродим и укрепим их.

Агентство отмечает, что с приходом новой власти в стране формируется пророссийская политическая инфраструктура. В частности, создано движение «Друзья России», которое выступает за сближение с Москвой и странами БРИКС. На фоне энергетического кризиса и перебоев с электричеством, мадагаскарские власти обсуждают с российскими компаниями пересмотр соглашений по нефти и газу, а также возможность снижения цен на импортируемое топливо.

Такое сближение Москвы и Антананариву «встревожило противников Путина», отмечает Bloomberg. В распоряжение агентства попала записка, распространяемая в европейских странах, в которой указано, что Россия «стремится использовать возможности, открывшиеся в результате переходного периода» в Мадагаскаре для усиления своего влияния в регионе.

В публикации «Блумберг» отмечается, что Москва стремится получить доступ к месторождениям металлов и минералов в Мадагаскаре, а также к порту Туамасина (Таматаве), расположенному рядом с важным для мировой морской логистики судоходным каналом в Индийском океане. Это ключевой коммерческий центр, через который проходит значительная часть внешней торговли Мадагаскара.