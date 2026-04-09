Czechoslovak Group заключила крупные контракты на поставку систем ПВО в Юго-Восточную Азию

ЦАМТО, 8 апреля. Чешская Czechoslovak Group A.S. (CSG) через принадлежащую ей компанию Excalibur International заключила один из крупнейших с момента ее основания и в современной истории Чехии контрактов на поставку систем ПВО для заказчиков в Юго-Восточной Азии.

Стоимость заказа составляет около 2,5 млрд. долл. По заявлению Czechoslovak Group это прорывная сделка, подтверждающая растущее влияние чешской оборонной промышленности на мировых рынках и позиционирующая CSG в числе ключевых игроков в области современных средств ПВО.

На текущий момент не раскрывается информация о том, с кем заключены контракты, состав поставляемых комплексов и сроки их поставки.

Контракты включают поставку комплектов батарей эшелонированных систем ПВО, которые будут использовать шасси Tatra. Проект также включает сопутствующий пакет услуг – от обучения личного состава и логистической поддержки до поставки запасных частей и развития инфраструктуры. Excalibur International также предоставит финансирование проекта, предлагая покупателям комплексное решение "под ключ". Заказы будут реализованы в течение следующих четырех-пяти лет.

Как заявил генеральный директор Excalibur International Милош Шивара, в составе CSG компания Excalibur International, помимо прочего, специализируется на комплексных системах противовоздушной обороны. Новые контракты в азиатском регионе подтверждают доверие партнеров и являются продолжением поставок данных систем.

Ранее CSG уже заключала крупные контракты в регионе. Одним из них является проект MRAD (Medium Range Air Defense), предусматривающий поставку системы противовоздушной обороны средней дальности для заказчика из Юго-Восточной Азии, который был реализован в последние годы. В этом году Czechoslovak Group через компанию Excalibur Army также заключила в регионе крупные контракты на поставку бронированных машин "Пэтриот" различных модификаций. В конце прошлого года группа заключила в регионе крупный контракт на поставку малокалиберных боеприпасов, которые будут поставляться компаниями, входящими в подразделение CSG Ammo+.

Как заявлено, в последние годы CSG все активнее расширяет свою деятельность в области систем противовоздушной обороны и радиолокации. Кроме того, предлагаются решения, оптимизированные для обнаружения БЛА исходя из динамично меняющегося характера вооруженных конфликтов. Эта тенденция также отражена в текущем проекте многоуровневых систем ПВО для заказчиков в Юго-Восточной Азии.