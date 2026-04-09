«Праща Давида» раскрыла истощение ПВО Израиля

Фото: Dylan Martinez / Reuters
Израиль начал расходовать ракеты «Праща Давида» 2026 года выпуска

Израильская армия начала применять противоракеты системы «Праща Давида», выпущенные в 2026 году. Один из найденных перехватчиков раскрыл возможное истощение арсеналов Израиля, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Блог обратил внимание на фотографию одной из ракет Stunner, которую нашли очевидцы. На ней видна заводская маркировка, указывающая на выпуск изделия в начале 2026 года. По словам автора, расходование новых противоракет подтверждает информацию об истощении арсеналов боеприпасов к системам противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Израиля.

Комплекс «Праща Давида» предназначен для перехвата неуправляемых ракет большого калибра, а также баллистических и дозвуковых крылатых ракет. Первую батарею системы поставили на боевое дежурство в 2017 году. Ракеты «Пращи Давида» способны перехватывать баллистические цели на дальности около 75 километров.

В марте «Известия» писали, что баллистические ракеты воздушного базирования Blue Sparrow, которые Израиль применил против Ирана, по своим характеристикам близки к гиперзвуковому оружию.

