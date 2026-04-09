Китай ускорил производство фрегатов "Тип-054B"

Китай ускоряет строительство фрегатов класса "Тип-054B" ("Цзянкай-III") на верфи Hudong Changxingdao (дочернее предприятие государственной судостроительной корпорации CSSC). Как отмечает Navy Recognition со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки, рядом со строящимся третьим кораблем этого типа появился четвертый корпус, что свидетельствует о переходе к серийному производству эскортных кораблей нового поколения, играющих ключевую роль в операциях ВМС Народно-освободительной армии Китая по контролю над морем, борьбе с подводными лодками и в составе оперативных групп.

По мнению экспертов издания, видимые на снимках конструктивные элементы, работа кранов, сборные модули и многочисленные рабочие зоны указывают на переход от начального производства к непрерывному строительству кораблей. Для ВМС НОАК это важный этап, поскольку фрегаты "Тип-054B" должны постепенно заменить корабли класса "Тип-054A". Новая модификация имеет улучшенные характеристики по дальности плавания и живучести, а также получила продвинутые системы управления и противолодочные возможности.

Третий и четвертый фрегаты "Тип-054В", Китай Vantor Imagery / Navy Recognition

Напомним, что "Лохэ", головной фрегат класса "Тип-054B", ввели в строй в январе 2025 года. Второй корабль этого типа, "Циньчжоу", уже тоже несет службу, однако командование китайских ВМС официально не сообщало, когда именно состоялся ввод в эксплуатацию.

Получив увеличенные размерения и водоизмещение (примерно 5000 тонн при длине 147 метров), модернизированные фрегаты аккумулировали многочисленные достижения в области скрытности, вооружения и эксплуатационной универсальности.

Их оснащают установкой вертикального пуска H/AKJ-16 с 32 ячейками для ракет средней дальности типа HQ-16 и противолодочных ракет Yu-8. Аналогичная установка включена в арсенал фрегатов предыдущего поколения.

Перед мостиком установлена 30-мм система ближнего боя H/PJ-11 (CIWS). Наблюдатели идентифицировали на борту зенитный комплекс HQ-10 на 24 ракеты ближнего действия, а также пусковые установки ложных целей.

Главное орудие имеет калибр 100 мм, в то время как фрегаты "Тип-054А" вооружены 76-мм пушкой.

Напомним, что ранее для китайского флота построили около 40 фрегатов класса "Тип-054A". Их производство стартовало в 2005 году.