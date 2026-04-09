Американскому флоту потребовалось рекордное количество "Томагавков" и ракет SM-6

Бюджетный запрос Пентагона на 2027 финансовый год (начнется 1 октября 2026 года) предполагает многократное увеличение закупок двух важнейших боеприпасов для корабельных арсеналов американских ВМС – крылатых ракет "Томагавк" и зенитных ракет SM-6. Этот запрос, очевидно, отражает необходимость восполнить боезапас после интенсивного применения в рамках кампании на Ближнем Востоке.

Как уточняет USNI News, Пентагон запрашивает около 3 млрд долларов на закупку 785 "Томагавков" и 4,33 млрд долларов на 540 ракет SM-6. Для сравнения: в 2026 финансовом году на 55 "Томагавков" выделили 258 млн долларов и 1,41 млрд долларов на 166 ракет SM-6.

Запуск ракеты "Томагавк" с эсминца типа "Арли Бёрк" (ВМС США)

"Это не только намерение пополнить запасы после недавнего боевого применения, но и попытка предоставить промышленности более долгосрочный горизонт планирования закупок для некоторых из наиболее важных и сложных в производстве ракет", – отмечает Navy Recognition.

Издание напоминает, что "Томагавк" – основная крылатая ракета большой дальности ВМС США, предназначенная для поражения наземных целей. Выпущенная из вертикальной установки Mk.41, она способна поражать цели на расстоянии свыше 1000 морских миль.

"SM-6 выполняет другую, но не менее важную функцию. Это многоцелевая ракета, разработанная в первую очередь для противовоздушной обороны флота. Он способна поражать самолеты, крылатые ракеты, беспилотники, а в некоторых случаях и баллистические ракеты, а также надводные цели, – указывает Navy Recognition. – В архитектуре боевой системы эсминца "Арли Бёрк" SM-6 остается одним из ключевых боеприпасов, поддерживающих эшелонированную оборону оперативной группы. Если "Томагавк" олицетворяет дальность и наступательные возможности, то SM-6 – это живучесть, глубина обороны и способность надводных соединений оставаться на позиции при постоянной воздушной и ракетной угрозе. От этих ракет напрямую зависят наступательные и оборонительные возможности эсминцев "Арли Бёрк".

Пентагон официально не раскрывал, сколько ракет "Томагавк" израсходовали в рамках операции "Эпическая ярость". Американские СМИ утверждают, что к концу марта корабли ВМС Соединенных Штатов выпустили по целям в Иране около 850 "Томагавков". Если эта оценка близка к истине, то данная операция стала крупнейшим единовременным применением ракет "Томагавк" с момента их принятия на вооружение.

"Такой уровень затрат значителен не только из-за стоимости, но и потому, что он показывает масштабы, в которых современные военно-морские кампании могут расходовать высокоточное оружие", – добавляет Navy Recognition.

