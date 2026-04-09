Деловая газета "Взгляд"

Медведев обсудил с командованием ВМФ и ВКС защиту Черноморского побережья

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел в Новороссийске совещание с командованием Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС) и руководителями оборонных предприятий и обсудил вопросы поставок техники и укрепления обороны Черноморского побережья.

Дмитрий Медведев сообщил в Max о своей рабочей поездке в Новороссийск. В ходе визита он провел совещание с командованием Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, а также с руководителями оборонных предприятий.

По словам Медведева, основное внимание на встрече было уделено вопросам поставок вооружения, военной и специальной техники, средств поражения.

"Совещание… по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья", – написал зампред Совбеза.

Медведев также отметил, что на совещании подробно обсуждались меры по обеспечению защиты Черноморского побережья. Он подчеркнул важность выполнения поручений верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина в этих направлениях.

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил об угрозах безопасности в Азово-Черноморском бассейне.

Во время совещания с руководителями судостроительных предприятий в Крыму Патрушев обсудил меры по защите верфей Азово-Черноморского региона от атак украинских вооруженных формирований и модернизации портовой инфраструктуры.

Вера Басилая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Патрушев Николай
Путин Владимир
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"