ЦАМТО: объявленное перемирие является военно-политической победой Ирана

ЦАМТО, 8 апреля. Фактически принятие США позиции Ирана об условиях завершения боевых действий означает военно-политическую и моральную победу Тегерана, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позднее сообщил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что США согласились с иранским предложением из 10 пунктов, переговоры начнутся в Исламабаде 10 апреля.

"Фактически принятие Соединенными Штатами позиции Ирана об условиях завершения боевых действий означает военно-политическую и моральную победу Тегерана. На данный момент мы можем сказать, что Иран одержал победу, а США отползли в сторону", – отметил И.Коротченко.

Он подчеркнул, что несмотря на огромное преимущество США в военной силе и возможностях, а также в сфере высокоточного оружия, упорное сопротивление вооруженных сил Ирана и КСИР, сумевших нанести значительный ущерб американским военным базам и объектам в зоне Персидского залива, позволило переломить мировое общественное мнение в пользу Тегерана.

"Иран подошел к нынешнему военному конфликту исключительно подготовленным. Хотя страна в значительной мере утратила военно-морские силы и боевую авиацию, тем не менее главный ударный потенциал иранской армии и КСИР, а именно оперативно-тактические баллистические ракеты ближнего и среднего радиуса действия, а также ударные дроны, рассредоточенные в подземных укрытиях и скальных выработках, позволили Ирану выиграть борьбу в моральном, военном и временном планах", – сказал И.Коротченко.

По его словам, Тегеран продемонстрировал, что технология "мозаичной обороны", когда ответные боевые действия осуществляются на децентрализованной основе, не позволили Соединенным Штатам реализовать свое преимущество за счет уничтожения в первые дни войны высшего политического и военного руководства Ирана.

"Фактически Трамп попал не только в военно-политический капкан, но и в цейтнот, связанные с тем, что чем дальше затягивается война, тем все явственнее обозначается кризис Республиканской партии США на фоне предстоящих в этом году промежуточных выборов в конгресс", – пояснил И.Коротченко.

При этом он оговорился, что сам факт достижения неких мирных договоренностей "не является юридически железобетонной гарантией перемирия, поскольку в любой момент Вашингтон может аннулировать все прежние договоренности и возобновить боевые действия".