В Румынии спустили на воду многоцелевой корабль для Португалии

На верфи голландской компании Damen Shipyards в румынском городе Галаци во вторник, 7 апреля, спустили на воду многоцелевой корабль "Жуан Второй" (D. João II), строящийся по проекту MPV 10720 для ВМС Португалии.

Как уточняет Naval News, в торжественная церемонии спуска на воду участвовали вице-адмирал португальского флота Пиреш, контр-адмирал ВМС Румынии Некулае, а также послы Португалии и Нидерландов в Румынии.

Многоцелевой корабль "Жуан Второй", Португалия

Корабль назван в честь португальского короля, правившего с 1481 по 1495 годы и известного своим вкладом в эпоху Великих географических открытий.

Морские испытания "Жуана Второго" запланированы на конец 2026 года, после чего корабль присоединится к ранее построенным для Португалии компанией Damen фрегатам "Бартоломеу Диаш" и "Франсишку ди Алмейда".

Проект MPV 10720 представляет собой многоцелевую платформу, основной функционал которой включает океанографические исследования, поисковые и спасательные миссии, а также обеспечение безопасности на море и поддержку операций военно-морского флота.

Для проведения исследований и мониторинга корабль оборудуют лабораториями и жилыми помещениями для научного персонала. Кормовая аппарель предназначена для спуска на воду беспилотных аппаратов – надводных и подводных. Летная палуба и ангары рассчитаны для вертолетов и БПЛА различных типов.

Корабль спроектирован для бесперебойной работы в тропических и умеренных условиях.

Как указывает Naval News, на борту устанавливают электрическое, коммуникационное и навигационное оборудование военного класса, но также используют и готовые коммерческие технологии.

Водоизмещение корабля "Жуан Второй" составляет 7000 тонн, длина корпуса – 107 метров, ширина – 20 метров. Скорость – до 15 узлов. Расчетное количество экипажа – 48 человек. При этом на борту смогут разместиться до 100 специалистов или до 300 военнослужащих при боевых операциях. Кроме того, есть возможность для временного размещения 42 человек (например, при выполнении спасательных операций).

  • Обсуждаемое
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"