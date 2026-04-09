В Румынии спустили на воду многоцелевой корабль для Португалии

На верфи голландской компании Damen Shipyards в румынском городе Галаци во вторник, 7 апреля, спустили на воду многоцелевой корабль "Жуан Второй" (D. João II), строящийся по проекту MPV 10720 для ВМС Португалии.

Как уточняет Naval News, в торжественная церемонии спуска на воду участвовали вице-адмирал португальского флота Пиреш, контр-адмирал ВМС Румынии Некулае, а также послы Португалии и Нидерландов в Румынии.

Многоцелевой корабль "Жуан Второй", Португалия Damen

Корабль назван в честь португальского короля, правившего с 1481 по 1495 годы и известного своим вкладом в эпоху Великих географических открытий.

Морские испытания "Жуана Второго" запланированы на конец 2026 года, после чего корабль присоединится к ранее построенным для Португалии компанией Damen фрегатам "Бартоломеу Диаш" и "Франсишку ди Алмейда".

Проект MPV 10720 представляет собой многоцелевую платформу, основной функционал которой включает океанографические исследования, поисковые и спасательные миссии, а также обеспечение безопасности на море и поддержку операций военно-морского флота.

Для проведения исследований и мониторинга корабль оборудуют лабораториями и жилыми помещениями для научного персонала. Кормовая аппарель предназначена для спуска на воду беспилотных аппаратов – надводных и подводных. Летная палуба и ангары рассчитаны для вертолетов и БПЛА различных типов.

Корабль спроектирован для бесперебойной работы в тропических и умеренных условиях.

Как указывает Naval News, на борту устанавливают электрическое, коммуникационное и навигационное оборудование военного класса, но также используют и готовые коммерческие технологии.

Водоизмещение корабля "Жуан Второй" составляет 7000 тонн, длина корпуса – 107 метров, ширина – 20 метров. Скорость – до 15 узлов. Расчетное количество экипажа – 48 человек. При этом на борту смогут разместиться до 100 специалистов или до 300 военнослужащих при боевых операциях. Кроме того, есть возможность для временного размещения 42 человек (например, при выполнении спасательных операций).