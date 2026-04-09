Войти
Ростех

«Росэл» представил космические разработки на Всероссийской неделе космоса

166
0
0
Источник изображения: Росэл

Экспозиция предприятия включает решения в области спутниковой связи, навигации и радиоэлектроники, применяемые в космической и смежных отраслях

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех представил разработки научно-производственного предприятия «Радиосвязь» на выставке Первой Всероссийской недели космоса в Красноярске. Экспозиция предприятия включает решения в области спутниковой связи, навигации и радиоэлектроники, применяемые в космической и смежных отраслях.

Ключевым экспонатом стала персональная станция спутниковой связи «Р-444-ПТН». Оборудование предназначено для организации устойчивой спутниковой связи на различных уровнях управления и может применяться в условиях отсутствия наземной инфраструктуры. Также представлен имитатор спутникового навигационного сигнала. Устройство формирует навигационный сигнал в режиме реального времени и позволяет моделировать любое местоположение, что используется для отработки и тестирования навигационных решений.

Экспозиция включает и другие средства связи, малые макеты и демонстрационные образцы, иллюстрирующие применение технологий предприятия в космической и навигационной тематике.

«Такие мероприятия позволяют не только продемонстрировать разработки предприятия, но и выстроить прямой диалог с отраслевым сообществом, образовательными организациями и будущими специалистами. Это важный инструмент для развития кооперации и популяризации инженерных и космических технологий», — отметили в НПП «Радиосвязь».

Первая Всероссийская неделя космоса проходит в Красноярске с 6 по 12 апреля и приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В мероприятии участвуют предприятия, научные организации и вузы, представляющие разработки в области космических технологий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
