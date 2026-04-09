Конкурент GPS: квантовая система хронометража достигла пикосекундной точности

Американская система спутниковой навигации GPS (Global Positioning System) вскоре может получить более чем достойного конкурента. Квантовая система синхронизации, разработанная американской Infleqtion (INFQ) и французской Safran Electronics & Defense, превзошла GPS, достигнув пикосекундной точности в ходе испытаний в реальных условиях. Подробности новейшей разработки в своей публикации раскрывает онлайн-издание военной тематики NextGenDefense.

В ходе демонстрации квантовые оптические часы Tiqker от Infleqtion были объединены с платформами синхронизации White Rabbit и SecureSync от Safran. Испытания проводились совместно с транснациональной инновационной платформой Quantum Corridor, которая связывает проекты в области квантовых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников в Испании, Франции, Швейцарии и США.

Результат тестирования новой интегрированной системы демонстрирует уровень точности, значительно превосходящий точность спутниковых систем синхронизации, которая обычно ограничивается наносекундной точностью. В отличие от GPS и других ГНСС, которые ориентированы только на максимальную производительность, архитектура американо-французского изобретения построена таким образом, чтобы обеспечивать стабильную синхронизацию в условиях слабого, нестабильного или отсутствующего спутникового сигнала. Это должно обеспечить согласованность критически важных операций даже в условиях сбоев традиционных источников позиционирования и синхронизации.

Генеральный директор Infleqtion Мэтт Кинселла:

Устойчивая синхронизация — основа национальной безопасности, защищенной связи и инфраструктуры, на которой держится мировая экономика. Мы объединили квантовую точность с проверенными системами синхронизации, чтобы обеспечить независимость и надежность, необходимые для критически важных операций.

Современная оборонная и гражданская инфраструктура полагается на спутниковые навигационные сети для точной синхронизации времени, но эти сигналы по-прежнему уязвимы для помех. Глушение или создание помех может негативно сказаться на работе военных, финансовых и энергетических систем.

Снижая зависимость от внешних спутниковых сигналов, новая квантовая система хронометража обеспечивает более стабильную и надежную синхронизацию для критически важных операций. Теперь она доступна по всему миру для пользователей из оборонного сектора, сферы телекоммуникаций и критической инфраструктуры, заявили разработчики. В декабре 2025 года сообщалось, что решение планируют сделать доступным для использования в начале 2026 года через дистрибутивную сеть Safran.

  • Обсуждаемое
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"