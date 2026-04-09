"НОВАТЭК" создал собственную судостроительную компанию

Танкер "Алексей Косыгин"
Танкер ледового класса Arc 7 "Алексей Косыгин" для перевозки сжиженного газа.
Источник изображения: @ Алексей Даничев/РИА Новости

ПАО "НОВАТЭК", крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ), создало дочернюю компанию "Северный инжиниринг" для строительства собственных судов и плавучих сооружений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные ФНС России.

Как уточняет Sudostroenie.info со ссылкой на данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "Северный инжиниринг" зарегистрировано 25 марта 2026 года. Единственным участником компании с уставным капиталом 10 000 рублей заявлено ПАО "НОВАТЭК".

Генеральным директором компании "Северный инжиниринг" назначен Илья Лущиков. Он же является руководителем ООО "Мурманск СПГ" (принадлежит ООО "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз").

В качестве основного вида деятельности компании "Северный инжиниринг" указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

В настоящее время для обслуживания международного проекта "Арктик СПГ 2", основным участником которого является компания "НОВАТЭК", на Судостроительном комплексе "Звезда" (входит в судостроительный кластер НК "Роснефть") ведётся строительство серии танкеров-газовозов ледового класса. Головное судно "Алексей Косыгин" приняли в эксплуатацию в декабре 2025 года.

