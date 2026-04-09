Минобороны Нидерландов приобрело дополнительный ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 8 апреля. Минобороны Нидерландов 7 апреля объявило о подписании с компанией Raytheon контракта на приобретение дополнительного ЗРК "Пэтриот".

Соглашение было официально подписано в расположении командования наземной ПВО Министерства обороны Нидерландов в Вредепеле.

Контракт предусматривает поставку батареи "Пэтриот", включая пусковую установку, командный пункт и РЛС, а также запасных частей и обеспечение логистической поддержки.

Приобретение является прямым продолжением предыдущей закупки одной батареи ЗРК "Пэтриот", осуществленной в январе 2025 года.

По заявлению официальных лиц, закупка расширит возможности противовоздушной обороны Нидерландов. Система предназначена для противодействия угрозам на больших высотах и на больших расстояниях.

Новый процесс закупки занял всего несколько месяцев. Власти страны заявили, что это стало возможным благодаря налаженному сотрудничеству между Министерством обороны Нидерландов и Raytheon.

Ожидается, что ЗРК будет поставлен в течение следующих нескольких лет. После принятия на вооружение он будет подчинен командованию наземной противовоздушной обороны Министерства обороны.

По информации The Military Balance 2026, на вооружении ВС Нидерландов состоит 18 батарей зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" PAC-3.