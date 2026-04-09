Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа

Несмотря на двухнедельный режим прекращения огня, говорить о реальном достижении мира на Ближнем Востоке слишком рано. Как считает Дмитрий Медведев, США вряд ли согласятся принять мирный план Ирана.

Трамп не пойдет на мир с Ираном на предложенных Тегераном условиях, потому что это будет публичное признание поражения США в данном конфликте и фактическое объявление победы Ирана. Предложенный исламской республикой мирный план из 10 пунктов может быть принят частично и дополнен американскими требованиями, о которых ранее заявлял Трамп.

Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для Трампа и будет означать реальную победу Ирана.

Впрочем, предстоящие переговоры, которые планируется начать в эту пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, покажут настроение и США, и Ирана, а также готовность сторон идти на уступки ради долгосрочного мира.

Кроме того, как подчеркнул Медведев, необходимо учитывать фактор Израиля, который за всю свою историю играл только на своей собственной стороне. И в нынешнем конфликте он тоже не на стороне США. Вполне возможно, что своими действиями Тель-Авив сознательно сорвет переговоры, ведь всё идет к тому, что Иран выйдет из войны еще более сильным, с чувством победы над США. А Израилю это не нужно.