Военное обозрение

Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на двухнедельный режим прекращения огня, говорить о реальном достижении мира на Ближнем Востоке слишком рано. Как считает Дмитрий Медведев, США вряд ли согласятся принять мирный план Ирана.

Трамп не пойдет на мир с Ираном на предложенных Тегераном условиях, потому что это будет публичное признание поражения США в данном конфликте и фактическое объявление победы Ирана. Предложенный исламской республикой мирный план из 10 пунктов может быть принят частично и дополнен американскими требованиями, о которых ранее заявлял Трамп.

Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для Трампа и будет означать реальную победу Ирана.

Впрочем, предстоящие переговоры, которые планируется начать в эту пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, покажут настроение и США, и Ирана, а также готовность сторон идти на уступки ради долгосрочного мира.

Кроме того, как подчеркнул Медведев, необходимо учитывать фактор Израиля, который за всю свою историю играл только на своей собственной стороне. И в нынешнем конфликте он тоже не на стороне США. Вполне возможно, что своими действиями Тель-Авив сознательно сорвет переговоры, ведь всё идет к тому, что Иран выйдет из войны еще более сильным, с чувством победы над США. А Израилю это не нужно.

  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"