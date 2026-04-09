ЦАМТО

Состоялось 12-е заседание белорусско-кубинской комиссии по ВТС

Вид на Минск.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

ЦАМТО, 8 апреля. В Минске 5-6 апреля состоялось 12-е заседание совместной белорусско-кубинской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Переговоры прошли под руководством сопредседателей: первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Олега Мищенко и начальника Главного финансового управления Министерства Революционных Вооруженных Сил Кубы бригадного генерала Оскара Энрике Биоска Гальего.

В ходе двухдневных встреч стороны рассмотрели актуальное состояние двустороннего сотрудничества в сфере ВТС, обсудили ход выполнения ранее достигнутых договоренностей и определили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Участники переговоров подтвердили взаимный интерес к углублению партнерских отношений и наметили конкретные шаги по расширению кооперации между Республикой Беларусь и Кубой.

В завершающий день работы, 6 апреля, состоялось итоговое пленарное заседание. Главным результатом стало подписание протокола, который официально закрепил достигнутые договоренности и определил векторы дальнейшего взаимодействия между двумя странами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Куба
