ВМС Пакистана приняли на вооружение второй корвет класса "Бабур"

Источник изображения: Фото: Pakistan Navy

ЦАМТО, 8 апреля. В Карачи 4 апреля состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС Пакистана нового корвета (282) "Хайбар" класса "Бабур" (модифицированный MILGEM).

В мероприятии принял участие начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф, сообщила пресс-служба флота.

Строительство корвета "Хайбар" реализовано в рамках подписанного в 2018 году командованием ВМС Пакистана" контракта с консорциумом турецких компаний, возглавляемым ASFAT AS. При этом два корабля должны быть построены в Турции и два – в Пакистане. Головной корабль серии, "Бабур", был поставлен заказчику в сентябре 2023 года.

"Хайбар" является третьим по счету кораблем серии по последовательности бортовых номеров, но вторым, переданным ВМС Пакистана. Церемония передачи корвета состоялась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 21 декабря 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило с возглавляемым ASFAT AS консорциумом турецких компаний контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада". По оценкам, стоимость заказа составляет 1,5 млрд. долл. По два корабля будут построены на верфях в Стамбуле и Карачи. Контракт также предусматривает передачу Турцией прав на проект и различных ноу-хау.

Корветы предназначены для патрулирования территориальных вод страны, противолодочной борьбы, ведения разведки, противодействия терроризму, а также участия в поисково-спасательных операциях.

Резка стали для строительства головного корабля серии, (280) "Бабур", началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. Командование ВМС Пакистана приняло (280) "Бабур" в Стамбуле 23 сентября 2023 года. Официальная церемония принятия корабля на вооружение ВМС Пакистана состоялась в сентябре 2024 года.

Закладка киля второго корвета, (281) "Бадр", состоялась на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Limited (KSEW) в Пакистане 25 октября 2020 года, спуск на воду прошел 20 мая 2022 года.

Третий корвет, (282) "Хайбар", был спущен на воду на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 25 ноября 2022 года и передан командованию ВМС Пакистана 21 декабря 2025 года.

Спуск на воду четвертого корабля, (283) "Тарик", состоялся на верфи KSEW 2 августа 2023 года.

Как предполагается, "Бадр" будет передан ВМС Пакистана в конце июня 2026 года, а "Тарик" – в первом квартале 2027 года.

По информации ASFAT AS, максимальная длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2985 т, экипаж – 93 человека. Корабль оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и двумя дизельными двигателями, скорость – более 26 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов.

В состав вооружения входят 76-мм/62 АУ Super Rapid, 35-мм ЗАК Gokdeniz и два 25-мм ДУМВ турецкой Aselsan, 16-контейнерная вертикальная пусковая установка.

