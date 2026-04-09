Британскому эсминцу в Средиземноморье пришлось зайти в порт

Британский эсминец "Дрэгон" класса "Тип-45", направленный в Восточное Средиземноморье для защиты британской авиабазы на Кипре, зашел в порт для прохождения ремонта на фоне утверждений об ударе по кораблю со стороны ливанского шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Mail.

Согласно изданию, речь идет о "технической проблеме с системой водоснабжения на борту". При этом в Минобороны Великобритании прямо не подтверждают обстрел корабля, а также не раскрывают название порта, в который зашел эсминец.

Эсминец "Дрэгон" (Dragon, класс "Тип-45"), Великобритания

"Рутинная логистическая остановка предполагает краткосрочное техническое обслуживание, что позволит взять на борт корабля провизию и оптимизировать системы. "Дрэгон" продолжит находится в состоянии высокой боеготовности в течение этого периода. Корабль будет готов к отправке в короткий срок при необходимости", – заявили в британском военном ведомстве.

Ранее 14-й канал израильского телевидения сообщил, что британский корабль в Восточном Средиземноморье был поврежден из-за обстрела с территории Ливана. Отмечалось, что движение "Хезболла" по ошибке обстреляло эсминец, приняв его за израильский корабль. В свою очередь Минобороны Великобритании опровергло публикации о поражении эсминца.

В первой декаде марта эсминец "Дрэгон" вышел из английского Портсмута и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири. Второго марта этой базе был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно заявлениям британских властей, дрон запустили с территории Ливана или Ирака. "Дрэгон" прибыл в Восточное Средиземноморье 23 марта.

