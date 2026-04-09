В США ускоряют создание новейшей ракеты класса «воздух-воздух» AIM-260

Источник изображения: topwar.ru

Американские источники озвучивают информацию об ускоренной работе в рамках программы по созданию ракеты класса «воздух-воздух» нового поколения. Разработкой в этой области занимается компания Lockheed Martin – военно-промышленный гигант.

Речь идёт о ракете AIM-260 JATM, которая, по плану ВВС США, должна если не заменить широко используемую AIM-120 AMRAAM от Raytheon полностью, то стать её новейшим дополнением.

«Блумберг» по этому поводу пишет:

Программа перспективной ракеты AIM-260 авиационного базирования получила из военного бюджета дополнительно 2 млрд долларов в предложенном варианте администрации Трампа. Это свидетельствует от том, что секретное оружие получит ускорение в производстве с развёртыванием в ближайшие годы.

Начальное производство прототипов стартовало на стыке 2024 и 2025 годов, однако пока процесс массовым не стал. Компания запросила дополнительное финансирование, что для американского ВПК последних лет стало нормой.

О самой ракете AIM-260 известно не так много. Например, она способна преодолевать расстояние более 300 км. Тестовые пуски уже продемонстрировали её возможности по дальности, которые примерно вдвое выше, чем у названной выше AIM-120 AMRAAM. Скорость – до 5 Махов, хотя некоторые источники заявляют о гиперзвуковом характере ракеты с параметрами около 6 Махов.

Размеры ракеты практически идентичны AIM-120 AMRAAM. Сделано это с той целью, чтобы она могла размещаться во внутренних отсеках таких истребителей как F-22, F-35. Также есть возможность её пусков с внешних подвесок F-15, F-16 и F/A-18. Двигатель – твердотопливный.

Система наведения состоит из активного радара, плюс инерциальной, плюс GPS с защищённым каналом передачи данных M-Code/SAASM.

ВВС США планируют использовать это оружие для прорыва ПВО противника в воздухе. А основную работу в небе всё же пока будет выполнять AIM-120 AMRAAM.