В США ускоряют создание новейшей ракеты класса «воздух-воздух» AIM-260

Американские источники озвучивают информацию об ускоренной работе в рамках программы по созданию ракеты класса «воздух-воздух» нового поколения. Разработкой в этой области занимается компания Lockheed Martin – военно-промышленный гигант.

Речь идёт о ракете AIM-260 JATM, которая, по плану ВВС США, должна если не заменить широко используемую AIM-120 AMRAAM от Raytheon полностью, то стать её новейшим дополнением.

«Блумберг» по этому поводу пишет:

Программа перспективной ракеты AIM-260 авиационного базирования получила из военного бюджета дополнительно 2 млрд долларов в предложенном варианте администрации Трампа. Это свидетельствует от том, что секретное оружие получит ускорение в производстве с развёртыванием в ближайшие годы.

Начальное производство прототипов стартовало на стыке 2024 и 2025 годов, однако пока процесс массовым не стал. Компания запросила дополнительное финансирование, что для американского ВПК последних лет стало нормой.

О самой ракете AIM-260 известно не так много. Например, она способна преодолевать расстояние более 300 км. Тестовые пуски уже продемонстрировали её возможности по дальности, которые примерно вдвое выше, чем у названной выше AIM-120 AMRAAM. Скорость – до 5 Махов, хотя некоторые источники заявляют о гиперзвуковом характере ракеты с параметрами около 6 Махов.

Размеры ракеты практически идентичны AIM-120 AMRAAM. Сделано это с той целью, чтобы она могла размещаться во внутренних отсеках таких истребителей как F-22, F-35. Также есть возможность её пусков с внешних подвесок F-15, F-16 и F/A-18. Двигатель – твердотопливный.

Система наведения состоит из активного радара, плюс инерциальной, плюс GPS с защищённым каналом передачи данных M-Code/SAASM.

ВВС США планируют использовать это оружие для прорыва ПВО противника в воздухе. А основную работу в небе всё же пока будет выполнять AIM-120 AMRAAM.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"