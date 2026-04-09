Асимметричный конфликт

Главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин — о том, почему военная стратегия США на Ближнем Востоке потерпела неудачу

Война — это высший арбитр. В штабных кабинетах можно годами моделировать развитие событий, доверяя спутниковым снимкам и прогнозам ИИ. Однако окончательный вердикт всегда выносит суровая реальность: поле боя, логистические цепочки, экономика и моральный дух бойцов. Сегодня именно этот беспристрастный судья ставит под сомнение амбиции коалиции США и Израиля. Рассчитывая на молниеносный успех, Вашингтон столкнулся с тем, что противник изменил правила игры, превратив технологическое преимущество Запада в его главную слабость.

Вступая в противостояние с Тегераном, американское руководство было полностью уверено в победе, в правильном выборе времени для агрессии, плане действий и своих силах. Оно исходило из привычной логики: десятилетия господства в воздухе приучили Штаты считать войну управляемым процессом. Однако уверенность в том, что конфликт будет развиваться по лекалам прошлых операций, оказалась роковой ошибкой.

США в своем плане агрессии против Ирана просчитались буквально по всем пунктам. Внезапно выяснилось, что баллистические ракеты КСИР способны обходить эшелонированные системы противовоздушной обороны, а сами авианосцы из символов мощи превратились в уязвимые цели. Ковровые бомбардировки (например, ядерного центра в Исфахане) не принесли желаемого результата, зато вызвали немедленные колебания на мировых рынках и внесли раскол в ряды НАТО.

Критическая точка текущих событий — утрата контроля над всем Мировым океаном. Впервые после завершения Второй мировой войны Соединенные Штаты оказались неспособны обеспечить безопасность судоходства в конкретном регионе, а именно в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Использование американских ВВС в текущих условиях продемонстрировало оторванность от реальности. Старые добрые потери пилотов с последующими операциями их поиска, так знакомые всем по фильму «Падение черного Ястреба», в реальности привели к потере эвакуационных групп. В паритетном конфликте такие риски становятся непозволительной роскошью, но Пентагон продолжает следовать сценариям голливудских лент.

Статистика потерь коалиции за период конфликта выглядит так: четыре ударных F-15E, истребитель пятого поколения F-35, штурмовик A-10 Thunderbolt, три вертолета Apache, два топливозаправщика, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3 Sentry и 17 ударных дронов MQ-9 Reaper. Это только те потери, которые признаны США, и даже это уже выглядит катастрофой.

Особого упоминания заслуживает потеря самолета ДРЛОиУ. Это не просто воздушный радар, а полноценный штаб, координирующий действия сил в воздухе и на земле. Тот факт, что данные машины больше не производятся, делает такую утрату невосполнимой. Лишившись «летающего командного центра», американская авиация теряет свою способность видеть поле боя как единую интегрированную структуру. Указывается, что оценочная стоимость уничтоженного Ираном AWACS E-3 Sentry — $500 млн, однако его реальная стоимость выражается в наземных и воздушных операциях, которые Штаты теперь не смогут провести никогда.

История с дронами MQ-9 Reaper повторяет историю СВО. Если кто помнит, на Украине в начале войны тоже делали ставку на тяжелые ударные беспилотники типа «Байрактар». Но Армия России очень быстро выбила их как в воздухе, так и уничтожила наземные станции управления. С тех пор они не подлетают к линии боевого соприкосновения ближе 500 км либо вообще предпочитает болтаться над нейтральными водами Черного моря. Не учатся американцы на украинских ошибках. Предпочитают наделать своих.

Ключевой момент, на который часто не обращают внимания эксперты, заключается в переносе основного фокуса боевых действий. Иран перестал пытаться перехватить американскую авиацию в небе, сосредоточившись на уничтожении самолетов непосредственно на базах.

Дешевые, но эффективные средства поражения позволили КСИР атаковать аэродромы на огромных расстояниях. В результате американская авиация была вынуждена отойти на дальние рубежи, что резко снизило оперативность и интенсивность вылетов. По сути, Иран перевел войну «в партер» — на ремонтные площадки и взлетно-посадочные полосы, где дорогостоящая техника становится беззащитной.

Информационный туман войны скрывает детали многих эпизодов. Были ли захвачены пилоты или им удалось эвакуироваться? Сбит ли F-35 или это результат технической неисправности? Иран и коалиция ведут игру намеков, где каждое заявление становится инструментом психологического давления. Очевидно одно: Тегеран демонстрирует способность быстро учиться, адаптируя свою стратегию к меняющимся условиям.

В то время как Израиль и США пытаются удержать привычный формат доминирования, Иран делает ставку на асимметрию.

Мартовские удары по базам в Индийском океане показали, что для иранской баллистики не существует «безопасного тыла». Эта война на истощение, к которой западная коалиция оказалась не готова, демонстрирует окончание эпохи, когда технологическое превосходство гарантировало легкую победу.

Станет ли это осознание поводом для смены стратегии или приведет к новым потерям? Ответ на этот вопрос даст лишь время — главный арбитр, который уже сейчас переписывает учебники по современной геополитике.

Автор — главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора