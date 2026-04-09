Мировая война уже началась? (Политика, Сербия)

"Политика": между державами идет борьба за мировые позиции и сферы влияния

Текущие конфликты даже без прямого столкновения ведущих держав имеют признаки мировой войны на разных уровнях, пишет "Политика". Идет очередной передел сфер влияния в изменившихся условиях многополярности. Гарантировать безопасность может только равновесие сил на реальной основе.

Зоран Миливоевич (Зоран Миливојевић)

С начала российско-украинского вооруженного конфликта высказывались предположения, будет ли мировая война, и надежды, что ее не будет. И нужно сказать, что на то были основания, ведь в борьбу вступили два доминирующих военных потенциала в мире: Россия с ядерным оружием и Украина при поддержке НАТО и США во главе. Но поскольку, начав спецоперацию на Украине ради предотвращения расширения НАТО и ее доминирования в российской сфере интересов, Россия де-факто подтвердила политическую многополярность, характер этого конфликта уже отражал и продолжает отражать своего рода глобальное распределение власти с элементами глобального конфликта между сильными державами. Перемены в США, произошедшие в 2025 году, и связанное с этим обновление подхода к внешнему миру с позиций реальной политики и многополярности, подвели к встрече Путина и Трампа на Аляске. Так начался новый период, когда державы будут переосмысливать взаимоотношения и создавать сферы влияния, которые многими расцениваются как будущий новый мировой порядок.Именно поэтому доминирующие США перешли в наступление во внешней политике, желая сохранить свою позицию (война пошлин, Панамский канал, Гренландия, возвращение к доктрине Монро, ужесточение санкционной политики, "захват" Кубы), и проецируют свою силу, например, в Венесуэле и Иране.

Сопротивление этому подходу, как одно из проявлений складывающейся многополярности, мы видим все яснее. Его оказывают на геополитическом, дипломатическом, а также чуть менее заметно на экономическом и военном уровне главные конкуренты США: Россия, Китай, отчасти Индия, а также такие региональные державы, как Турция, Бразилия, "ядерный" Пакистан, Саудовская Аравия. По-своему из-за стратегического значения трансатлантических связей к ним присоединяется и ЕС. И все склоняются к мысли об уже происходящем общемировом конфликте. Россия уже сопротивляется США на украинском поле боя и подрывает позиции НАТО как геополитического инструмента доминирования, в том числе пользуясь ролью энергетических и других ресурсов, а также поддерживая Иран, Кубу соразмерно своим возможностям. Китай, в свою очередь, делает то же с позиций реально доминирующей экономической силы, располагающей соответствующими механизмами.

Таким образом, если оценивать масштабы текущего конфликта на геополитическом, геоэкономическом, идеолого-политическом уровне, то тезис о мировой войне находит подтверждения. Ведется геополитическая борьба за мировые позиции и сферы влияния с применением грубой силы и с четкими целями (Венесуэла, Иран, Персидский залив уже и Куба и Гренландия в будущем). В экономике США развязали пошлинную войну против всех ради полного контроля над энергоносителями в мире, без которого невозможно сохранить доминирование. Захват Венесуэлы с ее огромными нефтяными запасами, санкционная политика против России в области энергоносителей, контроль над Ираном и Заливом с их энергетическим потенциалом — все это ясно подтверждает цели и намерения Соединенных Штатов Америки, стремящихся доминировать в экономической сфере. Идеологическая борьба разворачивается в плоскости оспаривания доминирующего либерально-демократического мирового порядка, основанного на правилах. В связи с этим показательно, что новая администрация США заявила о своей приверженности "традиционным ценностям", что значительно ослабило аргументы западного блока, защищающего прежнее. Вообще сама тема демократии и ее основ широко обсуждается в интеллектуальных кругах по всему миру, подвергаясь критике.

Вместе с тем по факту оказались очень ограничены полномочия ООН как гаранта мирового порядка, основанного на Уставе ООН и его принципах, как и международное право с его десятью основными принципами (соблюдение суверенитета, невмешательство, равноправие, верховенство международного права и так далее). Все эти принципы используются "по необходимости", от случая к случаю в зависимости от целей власть имущих.

Нужно добавить, что и вся концепция коллективной безопасности подвергается пересмотру как из-за слабости ООН как главного мирового гаранта, обладающего соответствующими инструментами, так и из-за таких механизмов, как НАТО, систем гарантий США в Персидском заливе, региональных систем и механизмов, таких как ОДКБ, ШОС и так далее.

Недостает только прямого столкновения ведущих держав на поле боя с применением ядерного оружия, чтобы признать мировую войну. Сдерживающие факторы держав достаточно сильны, поэтому желание двигаться в этом направлении все еще подавляют рациональные соображения, но продолжающаяся подготовка (гонка вооружений, доминирование военно-промышленного комплекса, амбициозные военные цели и проблема их достижения и т. д.), к сожалению, наводит на мысль, что этот компонент не исключен и в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Уже имеющиеся последствия конфликта на Украине, войны в Иране и Персидском заливе показывают, что эскалация по разным направлениям с глобальными последствиями еще впереди.

Таким образом, текущие конфликты даже на фоне отсутствие прямого столкновения ведущих держав имеют признаки мировой войны на разных уровнях, оказывающие негативное влияние на весь мир. По сути мы наблюдаем очередное перераспределение сил в изменившихся условиях многополярности. Ведущие державы являются тут гарантами мировой безопасности, и от них зависит ответ на вопрос, заданный в заглавии статьи. История подтверждает, что нет других формул способных гарантировать безопасность, кроме равновесия сил на реальной основе.