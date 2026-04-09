Блеск «Молний»: в войсках осваивают новый способ борьбы с дальнобойными дронами

Результативную работу обеспечит сочетание мобильных РЛС и дронов ПВО

В российских войсках осваивают дешевый и эффективный способ борьбы с дронами самолетного типа, которые совершают рейды на территорию России. Противодействовать беспилотникам противника будут подразделения нового типа, в которых объединят мобильные радиолокационные станции и дроны «Молния-ПВО». Их техническое оснащение позволит быстро создать сплошное радиолокационное поле в заданном районе и обеспечит уничтожение ударных и разведывательных БПЛА противника, отмечают эксперты.

Точность «Молнии-ПВО»

В подразделения по борьбе с дронами входят две группы — операторы радиолокационных станций (РЛС) и расчеты БПЛА. Их с самого начала учат работать в связке, добиваясь полного слаживания. В боевой обстановке при прибытии в нужную точку операторы РЛС должны установить свои станции и взять под контроль ситуацию в небе. В случае появления дронов противника информация о них должна тут поступить в пункт управления. Там проанализируют параметры цели, после чего дадут команду операторам БПЛА на уничтожение, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Технические характеристики РЛС и новое программное обеспечение позволяет отслеживать местонахождение воздушных целей с большой точностью и определять их основные характеристики в режиме реального времени. Это повышает эффективность работы дронов ПВО, пояснили собеседники издания.

Во время подготовки бойцы подразделений осваивают не только новую тактику использования зенитных БПЛА, но и технику — знакомятся с возможностями компактных и мобильных РЛС и дронов. На вооружении подразделений сейчас поступают аппараты «Молния-ПВО», резюмировали собеседники издания.

Модернизированная «Молния-ПВО» — дрон самолетного типа с радиусом действия в 60 км, он развивает скорость до 220 км/ч. Аппарат снабжен боевой частью весом до 1 кг, что позволяет эффективно поражать все виды БПЛА самолетного типа, вертолеты и другие низколетящие цели.

Создание подразделений, где объединены мобильные РЛС и дроны ПВО, повысит эффективность борьбы с беспилотниками противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Станции обнаружения существенно расширят их возможности по контролю воздушного пространства, увеличив зону обзора и дальность эффективного применения, — пояснил он. — Мобильность радиолокационных станций позволит при необходимости быстро менять место дислокации, оперативно и результативно реагировать на возникающие угрозы с воздуха.

Мобильные подразделения смогут быстро перекрывать маршруты, по котором украинские БПЛА дальнего радиуса действия стараются совершать рейды вглубь территории нашей страны, рассказал «Известиям» инструктор по подготовке операторов БПЛА Сергей Курапов.

— Враг постоянно работает над выявлением наших комплексов ПВО и РЭБ, чтобы их обходить, — отметил он. — На большой высоте наши радары хорошо видят летательные аппараты противника. Однако ВСУ часто используют складки местности — те же долины рек. Их дроны самолетного типа идут по ним на низкой высоте, чтобы остаться незамеченными. Или находят коридоры, где РЭБ работает недостаточно сильно. Новые подразделения помогут перекрыть такие маршруты. И их появление — большое усиление в плане отражения налетов БПЛА.

У «Молний-ПВО» достаточная скорость, чтобы перехватывать все основные БПЛА врага, оснащенные поршневыми двигателями, отмечают военные эксперты. Например, крейсерская скорость одного из самых распространенных украинских дронов «Лютый» — около 150 км/ч.

В таком составе новые подразделения могут действовать как в обороне, прикрывая участки фронта или угрожающие направления, так и при наступлении, изолируя районы, где должны развернуться боевые действия, — в первую очередь от дронов-разведчиков противника, отмечают эксперты.

Они позволят взять под уверенный контроль «малое небо» над тем или иным участком линии боевого соприкосновения, сбивая БПЛА-разведчики и тактические бомбардировщики ВСУ типа дронов «Баба-яга».

— Также они могут прикрывать войска на марше, — считает Алексей Леонков. — В их прикрытии особенно нуждаются те подразделения, которые связаны с логистикой, то есть занимаются обеспечением линии боевого соприкосновения всем необходимым.

Экономика ПВО

Новые подразделения можно будет использовать не только на линии боевого соприкосновения, но и для защиты объектов в глубине территории России, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Их можно размещать в населенных пунктах или около промышленных объектов, таких как нефтеперерабатывающие предприятия или важные склады, — пояснил он в разговоре с «Известиями».

Больше всего на их эффективность будет влиять уровень подготовки операторов, отметил он.

— Ведь на боевом дежурстве важна не только работа техники, но и профессионализм, ответственность и внимательность тех людей, которые несут службу, — пояснил Виктор Литовкин. — Подготовка личного состава — важнейшая составляющая в организации новых подразделений.

Немаловажно и то, что «Молнии» гораздо дешевле классических зенитных ракет.

— Мы будем меньше тратить средств на уничтожение украинских БПЛА, что с экономической точки зрения имеет большое значение, — отметил Алексей Леонков.

В войсках сейчас совершенствуется тактика борьбы с дронами. «Известия» писали, что для этого недавно были созданы мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), основная задача которых — обнаруживать беспилотники противника и выводить их из строя до нанесения удара.

Мобильные группы РЭБ действуют на пикапах. В кузове автомобиля размещаются переносной комплекс РЭБ, бензиновый генератор для питания аппаратуры, боекомплект и запас топлива. В состав группы входит несколько человек. При угрозе атаки они оперативно выдвигаются в нужный район.

При обнаружении вражеского дрона комплекс РЭБ подавляет канал управления беспилотником, после чего тот теряет ориентацию и падает. Такие группы обеспечивают защиту не только войск, но и населенных пунктов в ближнем тылу.

Богдан Степовой

Максим Высочин

Андрей Буевич