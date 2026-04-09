Как далеко простираются военные замыслы Европейского союза? (The Economist, Великобритания)

Economist: многие страны ЕС приветствуют унификацию оборонной промышленности

Евросоюз переживает беспрецедентную милитаризацию и стремительно избавляется от имиджа пацифиста, пишет Economist. Однако на этом пути Брюссель сталкивается с трудностями: Старому Свету не хватает систем ПВО, а страны-члены ЕС не хотят объединять свои армии.

Интервью с высшим военным чином ЕС.

Представьте, что вы бы сказали европейскому чиновнику 1990-х годов о том, что Европейский союз, изначально задумывавшийся как мирный проект, будет делать всего через три десятилетия. Военные корабли под командованием ЕС будут сбивать баллистические ракеты в небе над Красным морем. Евросоюз подготовит к бою более 86 тысяч украинских солдат и снабдит их 2 миллионами снарядов. А одной из его крупнейших финансовых программ станет пакет займов для членов на сумму 150 миллиардов евро на закупку оружия. Это бы показалось сущей нелепицей!

"Военный инструмент ЕС сейчас находится на перепутье", — сообщил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси в беседе с редакцией The Economist из своего кабинета в Брюсселе. Комитет консультирует главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас и курирует военные операции, включая миссию в Красном море, получившую название Aspides (или "Щиты" с древнегреческого). Генерал Клэнси — первый "четырехзвездный" ирландский генерал за целое столетие. Его приоритетами в прошлом году стали борьба с "теневым флотом" России (российские официальные лица многократно говорили о том, что подобного термина не существует в международном праве, — прим. ИноСМИ), облегчение переброски вооруженных сил по Европе и укрепление обороны от беспилотников.

Формально военный штаб ЕС (как ни парадоксально, это совсем другое ведомство, а не то, которым руководит генерал Клэнси) по-прежнему намерен создать экспедиционный корпус численностью от 50 до 60 тысяч штыков. "Это стало чисто бумажным начинанием, — признал Свен Бископ из Эгмонтского института в Брюсселе. — Никто не верит, что такой армейский корпус когда-нибудь будет создан". Напротив, новые силы быстрого развертывания численностью в 5 тысяч человек, выглядят гораздо реалистичнее.

Генерал Клэнси сравнивает их с прежними тактическими группами ЕС, которые хоть и изрядно нашумели в свое время, так и не получили боевого крещения, а войска не покидали своей родины. "Сейчас мы проводим активные учения, оперативную подготовку и наращиваем мощь во всех силах быстрого развертывания, — говорит он. — Они готовятся. Они обучены. Они доступны". В принципе, согласие на развертывание должны дать все 27 стран-членов блока, но и эта перспектива становится все более реалистичной, говорит генерал: "Вопрос об использовании сил быстрого развертывания сейчас поднимается все чаще и чаще".

Заманчиво рассматривать эти силы как зарождающуюся европейскую армию, которая со временем заполнит пустоту, которая останется после Америки. Вашингтон сейчас открытым текстом заявляет, что рассчитывает, что за неядерную безопасность континента Европа будет отвечать сама. В последние недели настроения в Европе мрачнеют все больше, а Дональд Трамп и другие все чаще ставят будущее НАТО под сомнение. В январе генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте лишь высмеял мысль о том, что ЕС (или Европа в целом) сможет защитить себя сама. "Мечтать не вредно, — заявил он, к ужасу многих европейцев. — Ничего у вас не выйдет". Однако, если взглянуть изнутри, цель выглядит совсем иначе.

Отвечая на вопрос, смогут ли тактические группы противостоять российской армии, генерал Клэнси ясно дал понять, что в его планы это не входит. "Речь идет не о начале войны, — пояснил он. — А о поддержании и стабилизации" (эти термины подразумевают менее опасные миссии от эвакуации до оказания помощи при стихийных бедствиях). Тут назревает вот какой парадокс. Европейцы считают, что НАТО охвачена кризисом, поскольку Америка отдаляется от европейских союзников (кто-то даже скажет, что оборачивается против них). Но вместо того, чтобы отказаться от альянса, они еще теснее к нему привязываются. "При действующей Европейской комиссии, — говорит Бископ, имея в виду председателя Урсулу фон дер Ляйен, — очень скоро сложился консенсус, что роль ЕС должна сводиться к тому, чтобы помогать членам ЕС достигать поставленных целей НАТО".

Генерал Клэнси разъясняет принцип разделения труда. Он говорит, что члены блока "все больше и больше" задумываются о пункте 7 статьи 42 — положении ЕС о взаимной обороне. На бумаге он кажется даже прочнее статьи 5 договора НАТО — более старого и нашумевшего аналога. Но в действительности у этих организаций разные задачи. Силы ЕС должны действовать на уровне, не превышающем установленный статьей 5 порог масштабной войны в Европе, говорит он. "Мы не хотим стирать границы между тем, что делает ЕС, и тем, что входит в сферу ответственности НАТО, — подчеркивает он, отмечая, что часто совещается с высшими генералами НАТО, чтобы избежать дублирования. — Мне совершенно ясно, что мы должны не сворачивать с выбранного пути".

Однако граница между стабилизационной миссией низкой интенсивности и ожесточенным конфликтом всеФ же размывается. Возьмем, к примеру, операцию Aspides по защите судоходства в Красном море, которая началась под началом ЕС в феврале 2024 года и была продлена в феврале этого. На сегодняшний день в рамках операции защиту получили 600 судов, подчеркивает генерал Клэнси. Французские военные корабли под его командованием сбили три баллистические ракеты, выпущенные йеменскими хуситами, а четвертую перехватил немецкий корабль. Военно-морские силы также сбили 20 беспилотников.

Но вместе с тем миссия раскрыла пределы военной мощи ЕС. В самом начале немецкий фрегат "Гессен" случайно выпустил по высокотехнологичному беспилотнику США две дорогостоящие ракеты-перехватчика SM-2, которые чудом промахнулись. Позже в том же году "Гессен", возвращаясь из Азии, не стал заходить в Красное море вообще. "В целом, в ходе развертывания ряд военно-морских сил продемонстрировал недостаточный потенциал в области противовоздушной обороны, что также применимо к датчанам и бельгийцам", — говорит военно-морской аналитик Алекс Лук.

Одно время ходили слухи, что миссия Aspides может посодействовать снятию блокады Ормузского пролива. Но министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал ее "неэффективной" даже с точки зрения нынешних задач. Как следствие, отряжать корабли в тесную водную артерию под гораздо более интенсивный обстрел было бы неразумно. "На самом деле ничего не может произойти в принципе, пока не будет достигнуто прекращение боевых действий — так или иначе", — признал генерал Клэнси.

Однако ЕС по силам многое другое, даже если не брать масштабную войну. Многие страны блока скептически смотрят на участие в подобных конфликтах, зато приветствуют объединение и унификацию оборонной промышленности континента. Так, Европа эксплуатирует дюжину различных типов танков — против всего одного на вооружении США. Цель ЕС заключается в том, чтобы стимулировать страны покупать больше внутри континента и, следовательно, меньше за рубежом, а это чревато трениями как с Америкой, так и с европейскими членами НАТО за пределами ЕС (например, той же Великобританией, чьи фирмы окажутся в накладе).

Военная мобильность — еще одна область, где "сверхспособность" ЕС (правила и регулирование) напрямую сказывается на боеготовности. Блок поставил перед собой цель к следующему году создать "военный шенген" — свободную зону, где переброска крупной военной техники через государственные границы будет занимать всего три дня (сегодня этот процесс может занять более месяца). Как подчеркнул генерал Клэнси, бюджет ЕС на 2028-34 годы, который пока обсуждается и будет окончательно утвержден в 2027 году, должен предусматривать десятикратное увеличение расходов на мобильность вооруженных сил. "Наши стратегии и политика Путина не остановят, — заключил генерал. — Его остановит их реализация".