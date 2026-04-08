Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Амбивалентный выбор

Источник изображения: belvpo.com

Вчерашний визит генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова в Минск продемонстрировал, что Организация привержена обеспечению коллективной безопасности государств-членов на основе координации и совместной деятельности. В ходе встречи Масадыкова с Президентом Беларуси Александром Лукашенко данный тезис был подтвержден.

Но, как говорится, есть Армения. Под руководством Пашиняна страна заморозила свое участие в Организации по надуманным причинам. В свою очередь, армянский премьер назвал нереалистичным возвращение Армении к работе в ОДКБ, но республика готова и привержена к незамедлительной реализации проекта TRIPP.

Более того, проведение в Армении 3-4 мая т.г. саммита Европейского политического сообщества, а затем первого в истории саммита Армения-ЕС показывает, что Ереван делает ставку на резкое углубление европейского вектора.

Разворот на Запад можно связать с вхождением страны в электоральный период, но стагнация длится уже более пяти лет. Пашинян продолжает делать ставку на тех, кто привел его к власти путем «цветной революции».

Вместе с тем, заявление посла Ирана о том, что Тегеран «выразил обеспокоенность» проектом TRIPP демонстрирует, то, что Ереван сознательно идёт на шаги, которые раздражают единственного южного соседа, обеспечивающего ему реальный выход во внешний мир.

В результате Армения одновременно портит отношения с Ираном, дистанцируется от России, теряет защитные механизмы ОДКБ и делает ставку на проекты, которые усиливают влияние США и Азербайджана в Сюнике. Это создаёт ситуацию, в которой Ереван остаётся без региональных гарантов, с растущим давлением со стороны Баку и Анкары, что объективно повышает риски для самой устойчивости государства.

В итоге, выбор за армянами, если Пашинян утянет их к «европиоидам», то пантюркизм на постсоветском пространстве заиграет новыми красками. История циклична.

Николай Крылов

  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 05:14
  • 1014
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 04:19
  • 2
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"
  • 07.04 22:49
  • 0
Комментарий к "Амбивалентный выбор"
  • 07.04 22:05
  • 15401
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 21:09
  • 2
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 07.04 15:32
  • 0
Амбивалентный выбор
  • 07.04 15:23
  • 1
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены