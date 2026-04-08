Амбивалентный выбор

Вчерашний визит генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова в Минск продемонстрировал, что Организация привержена обеспечению коллективной безопасности государств-членов на основе координации и совместной деятельности. В ходе встречи Масадыкова с Президентом Беларуси Александром Лукашенко данный тезис был подтвержден.

Но, как говорится, есть Армения. Под руководством Пашиняна страна заморозила свое участие в Организации по надуманным причинам. В свою очередь, армянский премьер назвал нереалистичным возвращение Армении к работе в ОДКБ, но республика готова и привержена к незамедлительной реализации проекта TRIPP.

Более того, проведение в Армении 3-4 мая т.г. саммита Европейского политического сообщества, а затем первого в истории саммита Армения-ЕС показывает, что Ереван делает ставку на резкое углубление европейского вектора.

Разворот на Запад можно связать с вхождением страны в электоральный период, но стагнация длится уже более пяти лет. Пашинян продолжает делать ставку на тех, кто привел его к власти путем «цветной революции».

Вместе с тем, заявление посла Ирана о том, что Тегеран «выразил обеспокоенность» проектом TRIPP демонстрирует, то, что Ереван сознательно идёт на шаги, которые раздражают единственного южного соседа, обеспечивающего ему реальный выход во внешний мир.

В результате Армения одновременно портит отношения с Ираном, дистанцируется от России, теряет защитные механизмы ОДКБ и делает ставку на проекты, которые усиливают влияние США и Азербайджана в Сюнике. Это создаёт ситуацию, в которой Ереван остаётся без региональных гарантов, с растущим давлением со стороны Баку и Анкары, что объективно повышает риски для самой устойчивости государства.

В итоге, выбор за армянами, если Пашинян утянет их к «европиоидам», то пантюркизм на постсоветском пространстве заиграет новыми красками. История циклична.

Николай Крылов