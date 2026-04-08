О чём молчит польский генштаб

Варшава начала непосредственную подготовку всей системы госуправления к войне. Об этом в эфире БелВПО отметил военный эксперт Андрей Богодель.

В Польше готовят масштабную спецоперацию на случай войны. Уже в начале апреля в стране стартуют крупные учения «Край». По данным ряда утечек, несмотря на их высокий уровень секретности, сценарий манёвров предполагает моделирование начала вооружённого конфликта и действий государства в первые часы кризиса.

Кроме того, сам гриф секретности явно не соответствует якобы оборонительному характеру манёвров. Об этом, в частности, свидетельствуют постоянные консультации польской стороны с Брюсселем и Вашингтоном.

В учениях задействуют высшие органы власти: президента, премьер министра, членов правительства, руководство спецслужб и командование вооружённых сил.

«Тематика подобных учений, которые регулярно проводятся под эгидой НАТО вблизи границ Беларуси и России, указывает на интенсивную подготовку альянса к войне с Союзным государством РБ и РФ», – отметил эксперт.

