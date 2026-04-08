Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Военный конвейер

Источник изображения: belvpo.com

К слову о том, кому на самом деле выгодна война. В 2025 г. объём рынка оборонных технологий на Украине достиг примерно 6,8 млрд долл., при этом наиболее стремительный рост показали высокотехнологичные сегменты.

Так, производство беспилотников увеличилось на 137%, систем РЭБ – на 215%, а НРК – сразу на 488%.

При этом общий объём оборонного производства рос заметно медленнее из-за ограниченного внутреннего финансирования, что лишь подчёркивает: деньги идут прежде всего в технологии, востребованные непосредственно на поле боя.

Реальные масштабы рынка, вероятно, выше.

Значительная часть закупок проходит вне официальной статистики – через фонды, прямые контракты подразделений и даже собственное «кустарное» производство на уровне бригад.

Самым крупным сегментом остаются беспилотники (около 6,3 млрд долл.), где растёт спрос на дальнобойные системы и перехватчики, тогда как FPV-дроны сохраняют статус массового расходника. Параллельно активно развиваются НРК (252 млн долл.) и средства РЭБ (220 млн долл.).

Отдельно стоит отметить инвестиции: только за 2025 г. украинские оборонные стартапы привлекли не менее 129 млн долл.

Ключевые источники – грантовые программы вроде Brave1, венчурные фонды и прямое финансирование со стороны т.н. западных партнёров. Причём значительная часть вложений приходится на разработки в области ИИ и ПО.

Дополнительный импульс даёт и Европа. Так, Еврокомиссия недавно утвердила программу EDIP на 1,5 млрд евро для развития ВПК ЕС и Украины.

В итоге формируется показательная картина: сегодня продолжают быстро расти именно те направления, которые можно масштабировать, быстро внедрять и постоянно дорабатывать в боевых условиях.

В таких реалиях для западных компаний и инвесторов украинский кризис – это рынок с устойчивым спросом и высокой доходностью. Очевидно, что заканчивать его не в их интересах.

Павел Ковалёв

1 комментарий
№1
08.04.2026 03:15
Для  такой   небольшой страны как Украина 6.8 прилично  у  нас  гдето около 20. За счет  чего  такие   цифры?   Видимо  у славян неплохие программисты что даже Израиль пробился на рынок Украинских софтовых   технологий  для войны.
