Кто платит, тот и музыку заказывает

Накануне Президент Беларуси А.Лукашенко подвел итоги комплексной проверки Вооруженных Сил. Обращаясь к участникам совещания, глава государства, среди прочего, отметил, что «Никакого мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать. И в этой аудитории (и не только в этой) люди должны понимать: мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные Силы. Потому что мы знаем, что такое война…».

В один миг западные СМИ запестрели заголовками: «Мы готовимся к войне», – Лукашенко говорит прямо» или «Лукашенко: Белорусская армия готова к бою. Мы готовимся к войне». Очевидно, что эти громкие названия с вырванными из контекста словами должны убедить читателей в воинственности намерений и угрозе со стороны Беларуси.

В свою очередь, Польский институт международных дел (PISM) подвел свои итоги комплексной проверки белорусской армии. Там не только сделали ставку на «игру слов», но и подтасовали факты. Так, в анализе под заголовком «Беларусь проверила свои Вооруженные Силы», кроме констатации масштабности и длительности проверки, авторы обвинили Минск в сокрытии реального состава участников, отметив, что «хотя официально эти учения проводились исключительно для белорусских частей, в них, вероятно, принимали участие и российские подразделения». При этом никаких подтверждений этих умозаключений не привели.

Внимание уделяется тому, что проверка боевой готовности широко освещались в официальных белорусских СМИ и сопровождалась многочисленными встречами с Лукашенко, а также совещаниями и брифингами, в том числе для военно-дипломатического корпуса. Таким образом, по мнению, «экспертов» методы информирования об учениях значительно отличались от предыдущих лет, особенно после начала СВО на Украине. Это якобы «послало четкий политический и военный сигнал странам НАТО и Украине, продемонстрировав изменение политики белорусских властей, которые хотели показать растущие наступательные возможности армии».

Надо сказать, что на самом деле Минск как и ранее, продолжает демонстрировать открытость и соблюдение Венского соглашения, в том числе показывает, сколько личного состава будет участвовать в мероприятиях оперативной и боевой подготовки, места их проведения и, самое главное, приглашает наблюдателей. Например, перед началом стратегических учений «Запад-2025» Минобороны Беларуси приглашало иностранных наблюдателей. Тогда же Польша не ответила на приглашение и сосредоточила около 40 тысяч военных у границы и закрыла погранпереходы на время маневров.

Кроме того, в материале упомянутого польского пасквиля, контекстом учений называют гибридные угрозы, переговоры с США, ряд двусторонних российско-белорусских встреч важнейшей из которых было заседание совета СГ, ну и якобы ухудшающиеся отношения с Украиной.

Исходя из этого странам НАТО, особенно восточного фланга рекомендуется сделать выводы из направлений развития белорусских ВС, их сотрудничества с другими министерствами и способностей быстро мобилизовать резервистов. Отмечается, что «в ответ альянс и его члены могли бы, например, увеличить количество национальных и союзнических учений на восточном фланге, сценарии которых должны учитывать изменения в способе действий белорусской армии и извлеченные уроки, в том числе из конфликта на Украине». Также указывается на важность не только продолжения поддержки Киева, но и применения опыта и возможностей, прежде всего для нейтрализации беспилотных систем, которые все чаще используются Беларусью и Россией.

Таким образом, PISM оказывает значительное влияние на общественное мнение, хотя делает это не через прямую агитацию, а через экспертное поле и СМИ. Когда «независимым» телеканалам типа TVN24, Polsat, BBC, CNN и газетам Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza нужен комментарий по внешней политике, они в первую очередь обращаются к «экспертам» института. «Гуру» выпускают краткие аналитические записки, которые написаны простым языком. Их активно цитируют блогеры и лидеры мнений. Это формирует у аудитории определенный взгляд на события. Например, как в этом случае об угрозе от Беларуси и необходимости предпринимать конкретные шаги.

К слову PISM – это главный аналитический центр Польши в сфере внешней политики. Институт официально подчиняется министру иностранных дел страны, который и назначает его директора. Как говориться: «кто платит, тот и музыку заказывает».

Николай Астровский