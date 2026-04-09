Америка потеряла арабский мир (Foreign Affairs, США)

FA: в арабских странах к России относятся гораздо лучше, чем к Америке

Редакция Foreign Affairs совместно с рядом других организаций опросила жителей арабских стран об их отношении к США, Евросоюзу, России и Китаю. Практически везде Москву и Пекин воспринимают лучше, чем Америку и Европу — и для этого есть несколько веских причин.

Аманей Джамал (Amaney A. Jamal), Майкл Роббинс (Michael Robbins)

Войны в Газе, Иране и других местах подорвали репутацию Вашингтона — возможно, навсегда.

Череда событий, начало которым положило нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, отразилась практически на каждом жителе Ближнего Востока. Десятки тысяч человек, преимущественно в Газе, погибли, а миллионы стали беженцами. Нанесенный ущерб исчисляется миллиардами долларов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что взгляды десятков миллионов людей изменились.

В рамках осуществляемого нами совместно с другими организациями исследовательского проекта под названием "Арабский барометр" мы после 7 октября провели опрос, который продемонстрировал массу перемен в общественном мнении. Когда простые люди в этом регионе стали свидетелями опустошительной израильской войны в Газе, они резко отвернулись от Израиля и его главного союзника США. Мы также провели серию опросов в Египте, Ираке, Иордании, Ливане, Марокко, на палестинских территориях, в Сирии и Тунисе в период с августа по ноябрь 2025 года, то есть после июньской войны против Ирана, но до начала нового раунда боевых действий в этой стране. Результаты наглядно показали, что перемены в общественном мнении, которые были отмечены после 7 октября, сохранились. Население региона практически полностью утратило доверие к региональному порядку под руководством США. В целом оно теперь более благожелательно относится к Китаю, Ирану и России, нежели к Соединенным Штатам, а зачастую и к Европе. Чаще всего эти люди считают Вашингтон и многих его ключевых союзников предвзятыми, скомпрометировавшими себя в нравственном плане и избирательно соблюдающими нормы международного права — даже в сравнении с автократиями. Отвечая на вопрос о том, какие страны защищают свободы, вносят вклад в региональную безопасность и поддерживают борьбу Палестины, респонденты гораздо чаще называли Китай, Иран и Россию, чем США и их партнеров.

Это не означает, что арабское общество единодушно поддерживает политику Пекина, Тегерана или Москвы. Арабское общество, например, по-прежнему воспринимает региональное влияние и ядерную программу Ирана как угрозу. Центр политического доверия в регионе смещается не потому, что Китай, Иран или Россия создали универсально привлекательную модель. Изменения происходят в силу того, что авторитет США и в некоторой степени Европы резко упал.

Война с Ираном вряд ли изменит эти представления. В конце концов, конфликт был начат Соединенными Штатами и Израилем. Израиль одновременно возобновил наступление в Ливане, а страны Персидского залива подвергаются сегодня ударам ракет и беспилотников. С тех пор, как это началось, успехов в восстановлении Газы было очень мало. Как бы то ни было, арабское общество сегодня обозлено на США больше, чем когда мы проводили опрос осенью 2025 года.

Если Вашингтон и европейские столицы будут и дальше утрачивать расположение населения этого региона, их отношения с правительствами данных стран тоже могут измениться. Хотя большинство арабских лидеров авторитарны, они все равно обеспокоены перспективой массовых протестов, и поэтому их сдерживает общественное мнение. Для них открытое сотрудничество с США становится постоянно усиливающейся опасностью. Если Вашингтон хочет сохранить своих арабских партнеров, ему нужно быстро положить конец войне в Иране и искать справедливое решение израильско-палестинского конфликта. В противном случае Соединенные Штаты рискуют навсегда уступить арабский мир своим противникам.

Дурная репутация

С началом войны в Газе репутация США резко упала, и с тех пор ни на йоту не улучшилась. На самом деле, Вашингтон уже много лет не был так непопулярен. В большинстве опрошенных стран очень мало людей, которые положительно оценивают внешнюю политику президента США Дональда Трампа. В Ираке их 24%, в Ливане 21%, в Тунисе 14%, в Иордании и Палестине 12%. Только в Марокко и Сирии значительному количеству респондентов (63 и 61 процент соответственно) нравится то, что Трамп делает в регионе. Наверное, это объясняется тем, что Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой (это спорная территория) и поддержал новое сирийское правительство, которое пришло к власти после свержения непопулярного диктатора.

Безусловно, Трамп помог положить конец войне в Газе, договорившись в октябре о прекращении огня. Но его администрацию на Ближнем Востоке любят меньше, чем команду его предшественника Джо Байдена. Сегодня большая часть Ближнего Востока подвергается ударам в ходе войны, которая ведется под руководством Трампа. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 66% респондентов в Египте, 59% в Иордании, 53% в Палестине, 51% в Ираке и Тунисе, и 47% в Ливане считают внешнюю политику Трампа по отношению к арабским странам более негативной, чем политику Байдена (а его администрация имела весьма низкие рейтинги по показателям опросов). Только в Марокко и в Сирии такой точки зрения придерживается меньшинство (27% и 7%).

Европейский союз получил немного более высокие оценки, чем США: от 70% в Сирии и Марокко до 34% на палестинских территориях, в Ираке и Египте. Но репутация отдельных европейских стран сильно разнится, что во многом связано с их отношением к израильско-палестинскому конфликту. Испания и Ирландия, например, оцениваются более положительно благодаря поддержке палестинцев, в то время как Германия менее популярна, предположительно, из-за своей давней поддержки Израиля.

С другой стороны, популярность Китая в 2025 году в среднем была намного выше — от 37% в Сирии до 69% в Тунисе. Россия менее популярна, чем Китай, но и она по этим показателям существенно обходит США и их союзников в Египте, Ираке, Иордании, Ливане, Тунисе и Палестине. Показатель положительного отношения к Ирану ниже, и распределен он более неравномерно. Выше всего он в Тунисе (55%), а ниже всего в Сирии (5%), потому что там Иран долгое время поддерживал режим бывшего президента Башара аль-Асада. Но в целом отношение к Ирану меняется в лучшую сторону. За последние пять лет уровень поддержки этой страны в Ираке поднялся на 20%, а в Палестине на 12%. По показателям благоприятного отношения к себе Иран обогнал Соединенные Штаты в большинстве опрошенных нами стран.

Уровень одобрения лидеров Китая, Ирана и России в арабском мире также резко вырос. За последние пять лет степень поддержки политики китайского лидера Си Цзиньпина в отношении Ближнего Востока и Северной Африки возросла на 26% в Тунисе, на 25% в Иордании и на палестинских территориях, на 19% в Марокко и на 5% в Ираке. Рейтинг одобрения Си в этих странах сейчас составляет 61%, 51%, 43%, 58% и 53% соответственно. Несмотря на военные действия на Украине, уровень поддержки президента России Владимира Путина вырос в Марокко на 33%, в Иордании — на 20%, в Тунисе — на 17%, а на палестинских территориях — на 14%. Более 40% поддерживает его в Тунисе и Ираке. А среди марокканцев благоприятное отношение к нему еще выше — 57%.

Враг моего врага

Наверное, самый поразительный результат — это резкий рост поддержки внешней политики бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в феврале в результате американо-израильских ударов. Тегеран на протяжении многих лет финансировал своих ставленников и марионеточные организации в Газе, Ираке, Ливане и Йемене, а также дестабилизировал регион своей ядерной программой. В результате отношение к его внешней политике, как правило, было очень неблагоприятное. Но в последнее время мнение о Хаменеи во многих странах изменилось с резко негативного на смешанное. Доля людей, негативно оценивающих внешнюю политику Хаменеи, в Сирии составляет 87%, в Ливане 63%, в Иордании 60%, в Марокко 56%, на палестинских территориях 47%, в Ираке 45%, а в Тунисе 31%. Доля людей, благоприятно относящихся к его внешней политике, составляет 49% в Тунисе, 48% в Ираке, 36% в Палестине, 35% в Марокко, 29% в Ливане, 19% в Иордании и 3% в Сирии. Более того, личная репутация Хаменеи за последние пять лет улучшилась радикально. Сравнение результатов опросов, проведенных в 2021-2022 и в 2025 годах, демонстрирует следующую картину. Рейтинг одобрения Хаменеи вырос на 29% в Тунисе, на 20% в Ираке и Палестине, на 12% в Марокко, на 11% в Иордании и на 5% в Ливане. Ни в одной из стран, по которым имеются сравнительные данные, спада популярности не было.

Это не означает, что люди во всем арабском мире слепы к вызовам, создаваемым Ираном. Значительное большинство в ряде стран по-прежнему воспринимает ядерную программу Ирана как критическую угрозу, начиная с 55% на палестинских территориях и заканчивая 85% респондентов в Сирии. Политическое влияние Ирана в регионе многие также считают серьезной проблемой. Такие люди составляют большинство в Египте, Ираке, Иордании, Ливане и Сирии. Но в этих странах намного больше тех, кто считает продолжающуюся оккупацию Израилем палестинских территорий критической угрозой для их национальной безопасности. Иран, таким образом, в значительной степени реабилитировал себя, оказывая сопротивление Израилю и демонстрируя приверженность делу Палестины.

Америку, напротив, не любят за ее отношение к этому конфликту. В подавляющем большинстве арабское население считает, что США стоят на сторону Израиля по отношению к палестинцам. Таких людей 86% в Египте и Иордании, 84% на палестинских территориях, 78% в Ливане, 71% в Сирии, 69% в Тунисе и 58% в Ираке. Европейский союз не воспринимается как безусловный сторонник Израиля, однако арабское общество в большинстве своем все еще считает, что ЕС стоит на израильской стороне. Однако взгляды арабов на конкретные европейские страны более разнообразны. Германия, например, воспринимается большинством как более преданная сторонница Израиля, нежели Палестины, в Иордании (35% против 16% соответственно), в Ливане (45% против 12%), на палестинских территориях (43% против 11%) и в Сирии (36% против 17%).

Между тем Испанию арабское общество в целом считает менее предвзятой. Примерно равный процент марокканцев и иракцев считает, что эта страна более привержена защите палестинцев (27%), чем Израиля (29%). Среди сирийцев это соотношение составляет 21% к 24%. Другие страны, однако, полагают, что испанцы в большей степени преданы палестинцам, чем Израилю: 31% против 20% в Иордании, 39% против 17% на палестинских территориях, 34% против 16% в Ливане, 27% против 15% в Египте и 42% против 12% в Тунисе.

Люди в арабском мире повсеместно считают, что ООН более благосклонна к Израилю. 11% респондентов на палестинских территориях и в Египте, 14% в Тунисе и Иордании, 17% в Сирии, 20% в Ираке и Марокко и 25% в Ливане говорят, что ООН больше привержена защите палестинцев, чем Израиля. С другой стороны, около 40-50% респондентов во всем регионе говорят, что ООН больше привержена защите Израиля. Вывод ясен: для многих граждан арабских стран проблема заключается уже не просто в американских двойных стандартах. Проблема в несостоятельности всей международной правовой и гуманитарной системы.

Падение рейтингов

Неудивительно, что наименее популярной страной среди арабского населения является сам Израиль. Во всех опрошенных нами странах максимум пять процентов придерживаются более или менее благоприятного мнения об Израиле, за исключением Марокко, где таких людей 13%. Естественно, арабское общество с недоверием относится к любому, кто встал на сторону Израиля в войне в Газе, считая эту войну противозаконной и разрушительной.

Арабское общество не является непоколебимым в своих взглядах на Израиль. Взглянем, например, на отношение людей к установлению официальных отношений с Израилем. Сейчас во всех этих странах не более четверти опрошенных заявляют, что поддерживают нормализацию отношений с Израилем (например, в Египте и Иордании таких людей четыре процента населения). Но когда их спрашивают, поддержат ли они нормализацию, если Израиль признает палестинское государство, количество таких респондентов резко возрастает: в Сирии на 27%, на палестинских территориях на 26%, в Иордании на 23%, в Ираке на 19%, в Марокко на 18%, а в Ливане на 17%. Между тем сторонники арабского плана по восстановлению Газы, который был впервые предложен в марте 2025 года, составляют подавляющее большинство.

Но поведение Израиля при его нынешнем правительстве делает такое восстановление маловероятным. Большинство респондентов во всех опрошенных странах (кроме Марокко) говорят, что вариант сосуществования двух государств (еврейского и арабского) является лучшим способом урегулировать израильско-палестинский конфликт. В Иордании сторонников такого решения 67%, в Египте и Сирии 64%, в Ираке 60%, на палестинских территориях 59%, а в Ливане 51%. Тем не менее в последние годы Израиль практически уничтожил любые шансы на реализацию варианта сосуществования двух государств, расширив поселения на Западном берегу до такой степени, что эта территория сегодня фактически раздроблена. Таким образом, недовольство арабов Вашингтоном и его союзниками является своеобразным требованием к друзьям Израиля привлечь его к ответственности за творимые беззакония, а также выражением глубокого разочарования в связи с их нежеланием сделать это.

Но отрицательное отношение к США вызвано не только позицией Вашингтона по палестинскому вопросу. Пожалуй, самым убийственным выводом опроса для США является утрата Америкой легитимности на международной арене. Отвечая на вопрос о том, какие страны в значительной или средней степени соблюдают нормы международного права, респонденты гораздо чаще выбирали Китай, чем США. Например, в Египте, который является одном из главных союзников Вашингтона за пределами НАТО, 25% людей считают, что Соединенные Штаты соблюдают международное право, Тех же, кто полагает, что нормы международного права соблюдает Китай, 58%. Среди опрошенных стран США одержали победу только в Марокко. В какой-то степени это объясняется обеспокоенностью по поводу палестинцев; значительная часть арабского населения, начиная с 26% в Марокко и заканчивая 44% в Ливане, считает, что Китай больше привержен защите палестинцев, чем Израиля. (Единственным исключением является Сирия, где об этом говорят 15% респондентов.) Но это отнюдь не преобладающее настроение. Отказ США от основанного на правилах порядка сам по себе оказывает влияние на арабское общественное мнение. Это также влияет на партнеров Вашингтона. В большинстве арабских стран респонденты утверждают, что Европейский союз менее привержен соблюдению международного права, чем Китай, показатели ЕС примерно такие же, как у России.

Далеко не все люди в арабских странах видят в Китае либеральную державу. Но они считают, что Китай имеет моральное превосходство. Отвечая на вопрос о том, чья политика лучше защищает права и свободы — американская или китайская, лишь немногие респонденты отдали предпочтение США: 7% в Палестине, 13% в Египте, 15% в Тунисе, 17% процентов в Ливане, 19% в Иордании. 25% в Ираке и 29% в Марокко. Напротив, процент, отдавший предпочтение китайской политике, намного выше: от 28% в Ливане до 43% в Тунисе. (Остальные респонденты сказали, что китайская и американская политика одинаково хороша, что китайская и американская политика одинаково плоха, или что они не знают, чья политика лучше).

Китай также выигрывает в вопросах безопасности. На вопрос о том, у кого лучше политика обеспечения региональной безопасности, за США отдали свои голоса 6% респондентов в Египте и на палестинских территориях, 9% в Иордании, 13% в Тунисе, 19% в Ливане. 22 % в Ираке и 23% в Марокко. Гораздо больше респондентов выбрали Китай: 46% в Тунисе, 43% в Иордании, 40% на палестинских территориях, 38% в Ираке, 36% в Египте и Марокко и 26% в Ливане. У остальных не было четкого мнения, или они считают американскую и китайскую политику одинаково хорошей либо плохой. Что касается израильско-палестинского конфликта, то в этом вопросе закономерность еще нагляднее. 3% населения в Египте, 9% на палестинских территориях, 10% в Иордании и Тунисе, 12% в Ливане и 20% в Ираке и Марокко предпочитают американскую политику.

Новый поворот?

Предостережение, содержащееся в последних данных "Арабского барометра", предельно ясно. США и Европа теряют не только умы и сердца людей. Люди перестают верить, что эти страны хоть как-то отстаивают права человека. За последние несколько лет большинство арабского общества как никогда прежде убедилось в том, что Соединенные Штаты и Европа подвели палестинцев, не обеспечили соблюдение норм международного права и не защитили справедливый, основанный на правилах порядок. Война в Иране, скорее всего, нанесет еще больший ущерб репутации США и Израиля. И хотя европейские страны не присоединились к их борьбе в Иране, их могут посчитать в какой-то степени виновными по ассоциации, хотя их репутация вряд ли пострадает так же сильно, как у США.

Пока сектор Газа остается самым четким мерилом нравственной и политической оценки для простых арабов, Китай, Иран и Россия сохраняют за собой моральное превосходство. Не идет на пользу и то, что Вашингтон подрывает международный порядок и международное право в целом. Хотя Пекин и Москва исторически меньше привязаны к Ближнему Востоку, чем США, за исключением, пожалуй, Сирии, арабские народы скорее поддержат их глобальное лидерство, а не порядок под руководством США.

В этом случае арабские страны могут начать перестройку своих отношений соответствующим образом. Арабские руководители, например, могут захотеть больше заниматься бизнесом с Китаем и Россией, сформировать более прочные оборонные партнерства с этими двумя странами или присоединиться к многосторонним организациям, которые они возглавляют. На самом деле арабские страны уже начинают отход от США или пытаются скрывать некоторые свои контакты с Вашингтоном. В преддверии войны в Иране лидеры стран Персидского залива предупреждали своих американских коллег о недопустимости нового нападения. Тем не менее США проигнорировали их опасения. В связи с тем, что страны Персидского залива несут огромный ущерб из-за американо-израильской войны в Иране, некоторые лидеры рассматривают возможность вывода своих финансовых инвестиций из американских банков и проектов.

Однако будущее Вашингтона и Европы на Ближнем Востоке не предопределено. Если США и их друзья изменят свои привычки и образ действий, они смогут восстановить собственную репутацию. Одна европейская страна — Франция — уже сделала это. Ее популярность в арабском мире восстановилась после падения, вызванного событиями 7 октября. В конце 2025 года уровень поддержки Франции вырос на 11% в Тунисе, на 10% в Марокко и на 7% в Ливане по сравнению с показателями двухгодичной давности. Единственным объяснением такого сдвига может быть официальное признание Парижем палестинского государства в сентябре 2025 года. Это был в значительной степени чисто символический шаг, однако он оказал существенное влияние на арабское общественное мнение.

Будут ли рейтинги одобрения Вашингтона продолжать падение, выровняются они или начнут расти — это зависит от американского руководства. То, как США ведут войну в Иране, как они решают вопросы в Газе, и смогут ли они найти мирное решение израильско-палестинского конфликта, будет иметь большое значение в предстоящие годы. Лучшее, что они могли бы сделать — это быстро свернуть войну в Иране и надавить на Израиль, чтобы тот предоставил палестинцам основные права, а в конечном итоге и суверенитет. Иными словами, чтобы восстановить имидж, Соединенные Штаты должны привести свои действия в соответствие с принципами, которые они когда-то провозгласили. Это приверженность международному праву и поддержка прав человека, демократии и основанного на правилах порядка. Америка должна придерживаться таких принципов не только тогда, когда это служит ее интересам, как на Украине, но всегда и везде.