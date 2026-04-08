Вестник Мордовии

Спецназ США потерял при эвакуации пилота 4 вертолета MH-6 "Маленькая птичка"

Источник изображения: Фото: социальные сети

Данные об американских потерях авиационной техники уточнены: оказывается, во время эвакуации второго пилота сбитого F-15Е было подорвано не два, а четыре вертолета MH-6 Little Bird ("Маленькая птичка").

Эти винтокрылые машины доставили на место спасательной операции два четырехдвигательных самолета MC-130J Combat King II. Поскольку транспортники не смогли взлететь (по одной из версий, они получили сильные повреждения, по другой - просто застряли в грязи), то экипажи подорвали как "сто тридцатые", так и винтокрылые машины.

Что интересно, для вывоза всех участвующих (около 100 человек) были привлечены три самолета Bombardier Dash 8 Q400 военно-воздушных сил США.

При эвакуации первого пилота повреждения получили две специальные модификации UH-60. Причем находившиеся на борту пилоты и спецназовцы оказались ранены. Также был сбит дежуривший у места катапультирования штурмовик А-10, пилот которого также спасен. Еще сбиты два разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper и, возможно, один израильский Hermes 900.

Как уже отмечалось, это крупнейшая операция подобного рода заокеанских ВВС за последние десятилетия, а, может быть, за все время после окончания вьетнамской войны.

Алексей Брусилов

  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 05:14
  • 1014
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 04:19
  • 2
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"
  • 07.04 22:49
  • 0
Комментарий к "Амбивалентный выбор"
  • 07.04 22:05
  • 15401
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 21:09
  • 2
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 07.04 15:32
  • 0
Амбивалентный выбор
  • 07.04 15:23
  • 1
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены