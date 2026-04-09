Вестник Мордовии

Легендарный "Скад" снова в деле: его ракетой ударили по цели в Израиле

В Израиле снова стали вспоминать войну 1991 года - операцию "Буря в Пустыне". Тогда по этому государству были применены иракские ракеты "Скад", являющиеся модернизированными версиями легендарных Р-17 "Эльбрус".

И вот, спустя 35 лет по израильтянам снова ударили "Скадом". Запуск с территории соседнего Ливана 31 марта был произведен по военному объекту, находящемуся в районе агломерации Крайот.

Долгое время авиация ЦАХАЛ наносила опустошающие удары по Ливану. Тем не менее, бойцы шиитского движения "Хезболла" смогла сохранить свой ударный потенциал.



Разумеется, была использована не советская ракета, а ее копия, переданная еще прежними сирийскими властями.

В обнародованном ролике можно увидеть, что старт был произведен не с мобильной пусковой установки на базе автомобиля МАЗ-543, а из подземного укрытия, которое не было обнаружено.

Долгое время говорили о наличии в Ливане таких ракет, но до сегодняшнего дня эти сведения ничем не подтверждались. По некоторым данным, этот Скад" был перехвачен, но его падающие тяжёлые обломки тоже представляют опасность для тех, кто находится на земле.

Алексей Брусилов

Видео: страница в ВК Юрия Лямина

