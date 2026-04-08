Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию

Авиадвигатель ПД-8
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Силовые установки показали надежную работу в сложных климатических условиях в ходе стендовых испытаний и тестовых полетов самолета «Суперджет» в Архангельске

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех провела основной комплекс испытаний новейшего двигателя ПД-8 для ближнемагистральных самолетов и готовится к завершению сертификации. Надежную работу в сложных климатических условиях силовые установки продемонстрировали в ходе стендовых испытаний и тестовых полетов самолета «Суперджет» в Архангельске.

Двигатель ПД-8 прошел сертификационные испытания на работу в условиях обледенения на стенде ЦИАМ. Они проводились в течение трех месяцев с имитацией условий реального полета, включая параметры набегающего потока обводненного воздуха. Сначала моделировали ситуацию нарастания льда на коке, на лопатках вентилятора, а затем, используя полученные расчетные данные, специалисты провели испытания ПД-8.

Во время проверок при помощи калиброванного распылителя происходило обводнение потока воздуха, поступающего на вход в двигатель. В условиях низких температур образовывался лед на коке, лопатках вентилятора и компрессоре низкого давления. Испытания проводились для оценки устойчивости и управляемости двигателя в условиях обледенения, а также прочности элементов конструкции при сбрасывании накопленного льда.

Также двигатели ПД-8 продемонстрировали безотказную работу в Архангельской области во время сертификационных полетов самолета «Суперджет» в условиях естественного обледенения. Испытания сопровождали специалисты предприятия «ОДК-Сатурн», где разработан и производится ПД-8. Они обеспечивали контроль технического состояния двигателей и выполнение регламентных работ.

В ходе испытаний самолет поднимался в зоны сильного обледенения, где за короткое время образуется ледяная корка толщиной до 8-10 мм. В таких условиях проверяются сразу несколько важных параметров, в том числе работа двигателей, их газодинамическая устойчивость при попадании льда в воздухозаборники, эффективность противообледенительной системы двигателей в реальной обстановке, безопасность эксплуатации воздушного судна в условиях естественного обледенения. Выполненные полеты подтвердили расчетные характеристики и результаты стендовых испытаний, которые проводились ранее.

«Испытания двигателя на классическое обледенение — одни из самых сложных. В результате подтверждено, что ПД-8 может работать в условиях обледенения во всем диапазоне высот. Несмотря на суровые условия эксплуатации в виде намерзания льда, двигатель продолжил работу в штатном режиме и не потерял тягу. Испытания в условиях низких температур в очередной раз показывают правильность всех конструкторских решений и входят в число завершающих мероприятий по сертификации новейшего двигателя ПД-8», — сказал заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов.

Ранее двигатель ПД-8 успешно прошел 150-часовые испытания, имитирующие длительную эксплуатацию. На открытом испытательном стенде «ОДК-Сатурн» успешно проведены сертификационные испытания по забросу птиц, обрыву лопатки вентилятора и по забросу воды, показавшие надежную работу двигателя и безопасность в критических условиях. Двигатель также подтвердил свои характеристики во время акустических испытаний, работу силовой установки при боковом ветре и при испытаниях реверсивного устройства. Все ключевые проверки были проведены при тяге более 8000 кгс.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех.

