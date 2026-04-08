Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы

Команда из Университета Южной Калифорнии случайно нашла решение двух ключевых проблем развития дата-центров – снижение затрат энергии на работу чипов и их охлаждение. Ученые экспериментировали со структурами на основе гафния и обнаружили, что одна из форм может выдерживать нагрев до 700℃. Изготовленный из нее мемристор успешно производил вычисления и хранил данные на протяжении 50 часов при этой температуре – а потом просто не выдержало само оборудование для испытаний.

Ранее предельной температурой для любой электроники считались 200℃, что сильно ограничивает ее работу, например, в земных недрах, реакторах или при изучении Венеры. Даже в защищенных версиях нагрев настолько ускоряет миграцию атомов металла, что материал просто разрушается изнутри. Однако в комбинации графена с вольфрамом это не происходит, что и позволило сделать уникальный мемристор. В конструкции устройства три слоя. Высокая температура плавления вольфрама обеспечивает долговечность, оксид гафния дает стабильность в качестве керамического изолятора. А упругость и уникальные химические свойства графена предотвращают короткое замыкание устройства при экстремальных температурах. И все это очень надежно – мемристор выдержал более миллиарда переключений со скоростью в наносекунды. Что еще важнее, мемристор выполняет матричное умножение посредством прямых физических процессов. А именно на такие операции приходится 92 % работы современных крайне несовершенных алгоритмов ИИ. То есть, у инженеров появляется возможность создать эффективный чип, который потребляет мало энергии и практически не нуждается в охлаждении. Но такой чип появится очень не скоро, так как в мире пока не налажено промышленное производство графена, в отличие от вольфрама и гафния.

Александр Мартыненко

2 комментария
№1
08.04.2026 03:25
Готов производить графен. Только купят его лишь США и нужен персонал из Китая.
№2
08.04.2026 04:19
V komande 8 kitaytsev, 5 yapontsev, 5 indusov, 3 amerikantsa, 1 koreets.
