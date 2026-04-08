Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране.

Иранская цивилизация исчезнет в ночь на среду. C таким заявлением выступил во вторник Дональд Трамп. Президента США поджимает время – по закону ему надо завершить операцию до конца апреля и разблокировать Ормуз. Иначе рост цен на бензин население ему не простит. Однако грозная риторика переполошила Штаты – там опасаются, не планирует ли Белый дом военное преступление. Почему эта ситуация напугала Америку и что на самом деле может стоять за угрозами Трампа?

Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду. Американские требования к Тегерану – разблокировать Ормузский пролив и заключить итоговую сделку с Вашингтоном. В противном случае, как отметил Дональд Трампа в своих соцсетях, США уничтожат иранскую цивилизацию.

Вашингтон в выходные уже наглядно продемонстрировал, что "за ценой не постоит". Это ярко проявилось в операции по спасению пилота истребителя-бомбардировщика F-15E, который после крушения оказался на территории Ирана. По данным The New York Post, ради его возвращения американцы создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана.

Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота. Операция обошлась Вашингтону "в копеечку": два самолета Commando II (каждый стоимостью около 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран.

"Все смотрели фильм "Спасти рядового Райана" – голливудскую реальность никто не отменял. Американцы должны знать: сбитого летчика всегда спасут. Потом выступит президент и скажет: "Мы спасли тебя, сынок!". Оставить пилота – значит, получить его пленным и массу контента в соцсетях, а это было бы совсем плохо", – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

"Но в данном случае пиара было очень много. Особенно когда стало понятно, что экипаж состоит из двух человек. Поэтому Белому дому было критически важно заявить об успехе. Сколько ресурсов потратили – уже никого не интересует", – добавил спикер.

Собственно, подобная решительность Вашингтона не позволяет считать воинственные заявления Трампа в адрес Ирана политической бравадой. Как сообщает Axios, Вашингтон и Тель-Авив уже подготовили план масштабной бомбардировки энергетических объектов своего противника.

Сам глава Белого дома уже заявлял о готовности нанести серию ударов по мостам и энергообъектам Ирана, пишет Associated Press. В ответ власти Исламской республики призвали молодежь выстроиться в "живую цепь" вокруг электростанций, чтобы защитить инфраструктуру от американских обстрелов.

На этом фоне издание отмечает: действия Трампа могут привести к жертвам среди гражданского населения, что, по мнению некоторых юристов, позволяет квалифицировать их как "военное преступление". Сам президент США, однако, считает, что главным военным преступлением была бы снисходительность в вопросе получения Ираном ядерного оружия.

"Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца.

Поэтому конец апреля станет для Дональда Трампа "рубиконом", – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели Штатов не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

Поэтому Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану несколько раньше, добавил собеседник. "У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. Но оба сценария способны создать ситуацию, которую можно будет описать как военное преступление", – подчеркнул эксперт.

Однако, как признается сам Трамп, его это не беспокоит. "Кто может выдвинуть обвинения против американского президента? Если речь о демократах, то главе Белого дома все равно на их мнение. Если речь о Международном уголовном суде (МУС), то это не его юрисдикция: США не являются участником Римского статута", – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".

Другое дело, что нарушение международного права будет иметь неблагоприятные для американского лидера электоральные последствия.

Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же военные нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе.

"Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету, – продолжил политолог. – Наконец, это подорвет репутацию президента не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума".

По мнению военкора Александра Коца, целями авиационных и ракетных ударов, вероятно, станут крупные ТЭС и другие электростанции (крупнейшая ТЭС "Дамаванд" как вероятная первоочередная цель, АЭС в Бушере и другие); нефтяные месторождения, экспортные терминалы, НПЗ и объекты нефтехимии как средство давления на бюджет и экспорт Ирана.

Также среди возможных объектов для атаки – крупные подстанции и распределительные центры,

паралич которых может вызвать блэкаут в крупных агломерациях; военно-морские базы и пункты базирования КСИР на побережье Персидского залива и Ормузского пролива, откуда ведется блокирование судоходства; береговые ракетные позиционные районы (ПКР, баллистические ракеты), склады ракет и БПЛА в прибрежных провинциях, перечислил военкор.

Наконец – объекты ПВО и РЛС, прикрывающие ключевую инфраструктуру, как первые цели в случае крупной операции, чтобы затем "добивать" энергетику и ВПК с меньшим риском потерь, считает Коц. "В ответ Иран наверняка нанесет удары по энергоинфраструктуре стран Персидского залива: ТЭС, подстанциям, ЛЭП", – добавил он.

"Целями могут стать опреснительные установки и инфраструктура водоснабжения прибрежных государств, что может вызвать дефицит пресной воды и панику в мегаполисах. Под удар могут попасть и объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, например, центры обработки данных, узлы связи, связанные с США и их союзниками в регионе", – рассуждает военкор.

Несколько иной точки зрения придерживается Ткаченко. "Трамп, как мне кажется, все же настроен вести переговоры. В пользу этого говорит то, что президент США несколько раз продлевал отсрочку ударов по иранским энергетическим объектам", – отметил собеседник. То, что

"США напоследок относительно аккуратно отбомбятся по нескольким мостам и электростанциям",

прогнозирует и политический обозреватель Петр Акопов. По его мнению, это станет "наказанием за то, что "иранцы отвергли замечательный ультиматум" Трампа. После этого глава Белого дома заявит о победе и завершении кампании – "пока никто не пришел в себя", полагает журналист.

"Но ведь такой выход объявят поражением США и Трампа – и во многом будут правы? Да, но проблема в том, что альтернатива куда хуже – сделав еще один решительный шаг вверх по лестнице эскалации, Трамп тут же обнаружит, что уже пройденные им пролеты обвалились и ступеньки теперь ведут только вперед. К катастрофе – не иранской, а его лично", – написал Акопов в своем Telegram-канале.

По мнению Дудакова, Трампу как воздух нужен выход из ситуации – президенту США принципиально важно открыть Ормуз. "Пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук", – считает политолог.

В свою очередь политолог Федор Лукьянов не исключает, что "проклятия" Трампа в адрес Ирана могут быть подготовкой к "действиям по сворачиванию акции". "В этом случае открытие Ормузского пролива тем или иным образом произойдет (даже если Иран будет требовать плату), а страсти начнут успокаиваться", – рассуждает эксперт.

"Трамп объявит, что это случилось, потому что Иран испугался угроз и сдал назад. Значит, цель достигнута, тем более что военно-промышленный потенциал сильно разрушен. Начнутся дикие и необузданные завывания об исторической победе, Израиль подпоет, Персидский залив переведет дух и сделает вид, что все нормально", – заключил Лукьянов.

Олег Исайченко