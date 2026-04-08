Трамп выставил напоказ слабость Америки (The Atlantic, США)

The Atlantic: война Трампа против Ирана продемонстрировала слабость Америки

Операция Трампа против Ирана продемонстрировала огромное количество ошибок в военном и политическом планировании, пишет The Atlantic. Миф о непобедимости Америки рушится — и за этим с интересом наблюдают ее конкуренты.

Филлипс Пейсон О’Брайен (Phillips Payson O’Brien)

Что Китай может узнать об ограниченности военной мощи США.

Президент Трамп оказался в безвыходной ситуации. Его администрация санкционировала атаки с воздуха на Иран, даже не подумав о том, что иранские силы могут перекрыть Ормузский пролив. Теперь Трампу остается надеяться лишь на чудо: вдруг этот критически важный морской коридор "откроется сам собой". Других вариантов нет и не предвидится. Иран гораздо меньше и беднее Америки. За последний месяц были уничтожены многие из его высших чиновников. Но вот загвоздка: оставшиеся в живых лидеры успешно манипулируют президентом Соединенных Штатов и, по крайней мере публично, игнорируют его призывы к переговорам.

Американские войска продолжают проводить тактически сложные операции — например, по спасению летчика, катапультировавшегося из подбитого истребителя над иранской территорией. Однако вместо быстрой победы над заведомо более слабым противником война Трампа в Иране выставляет стратегическую и военную слабость Америки на всеобщее обозрение ее соперников. В первую очередь это касается Китая — еще одной великой военной и экономической державы. Происходящие события показали, что США недостаточно адаптировались к новейшим изменениям в характере вооруженных конфликтов. Теперь Пекин вполне может заново взглянуть на соотношение рисков и потенциальных выгод — например, при возможном кризисе вокруг Тайваня.

Хотя — а возможно, потому что — американские вооруженные силы все еще остаются самыми боеспособными в мире, США недооценивают потенциальные пробелы в своей боеготовности. Прошлой осенью я утверждал, что если Соединенные Штаты в ближайшее время вступят в затяжной конфликт с Китаем, они, вероятно, проиграют. Отчасти потому, что превосходный промышленный потенциал и растущее технологическое мастерство Китая позволят ему продержаться куда дольше, казалось бы, испытанной в боях американской армии. Уже первые дни войны Трампа в Иране однозначно указали на полнейшее отсутствие планирования в Вашингтоне и явные признаки чрезмерного напряжения.

Спустя месяц после начала иранской кампании трудности, с которыми сталкиваются США, проступили еще отчетливее. В середине марта администрация Трампа обещала "буквально вот-вот" обеспечить военное сопровождение танкеров. На деле же США опасались подводить свои грандиозные, но несколько устаревшие корабли слишком близко к берегам Ирана, поскольку эта страна способна атаковать дронами и противокорабельными ракетами. Пусть простыми и примитивными — но их будет достаточно, чтобы создать угрозу самым мощным военным кораблям мира. Запасной план Трампа свелся к попыткам выклянчить помощь или вынудить союзников по НАТО, Японию — и даже Китай! — вмешаться и взять на себя ответственность за открытие пролива.

Двойственное положение Трампа, без сомнения, обнадеживает Китай, чьи возможности многократно превосходят иранские. Китай — безусловный мировой лидер в производстве беспилотных летательных аппаратов и компонентов для них. Китайские военные также располагают ракетными системами, способными точно бить на расстояниях свыше тысячи миль. В дополнение к этому Китай способен произвести и развернуть столько ракет, что американским ВМС почти наверняка не удастся перехватить их все. Если бы наш флот попытался прорваться сквозь шквал такого вооружения к Тайваню, он, вероятно, понес бы катастрофические потери.

Нынешние проблемы Америки отчасти проистекают из просчетов, которых можно было избежать — но Трамп и его команда допустили их все. У Вашингтона были месяцы на подготовку к войне с Ираном. Боевые действия явно были начаты в запланированные сроки. Но администрация Трампа не предвидела ничего, кроме самого примитивного ответа со стороны Тегерана. Судя по всему, решение прекратить движение через Ормузский пролив застигло Америку врасплох. Если бы у власти стоял другой человек, возможно, он смог бы настоять на более тщательном планировании самых различных, пусть даже маловероятных вариантов.

Обнажила война и более глубокие системные проблемы, включая трудности с закупкой достаточного количества систем, на которые полагаются высокотехнологичные вооруженные силы Америки. Запасов некоторых видов оружия по-прежнему критически мало. За первые четыре недели операции "Эпическая ярость", как сообщила в конце прошлого месяца газета The Washington Post, США выпустили 850 крылатых ракет "Томагавк" — почти четверть всех имеющихся ракет этого типа. Темпы их восполнения пугающе медленны. Например, на 2025 год военно-морские силы планировали закупку лишь 72 новых "Томагавков". Представитель Пентагона отмахнулся от вопросов газеты об объемах ракетных поставок, настаивая, что у военных "есть все необходимое для выполнения любой миссии в любом месте и в любое время по выбору президента". Он даже заявил, что средства массовой информации "предвзяты и одержимы желанием изобразить самую сильную армию в мире слабой".

В реальности США не успели адаптироваться к новым формам ведения войны. У них нет экономически эффективной системы перехвата иранских дронов. В результате даже те операции, которые проводятся вдали от места боевых действий, находятся под угрозой срыва из-за беспилотников. И эти риски продолжают расти. В начале марта произошел любопытный инцидент на авиабазе Барксдейл в Луизиане: там был введен режим воздушной тревоги. Над базой, где размещаются бомбардировщики B-52 — ключевой элемент ядерного арсенала США — кружили несанкционированные беспилотники. Кто бы ни управлял этими дронами, очевидно, что он проверял действие протоколов безопасности.

Подобное вмешательство отнюдь нельзя назвать безобидной шуткой. За подобным вполне может последовать сокрушительный удар дронами — американские авиабазы, очевидно, к нему не готовы.

В пятницу, 3 апреля администрация Трампа запросила на следующий финансовый год для Пентагона 1,5 триллиона долларов — на 40 процентов больше, чем в текущем году. Однако администрация практически не объяснила, как она намерена устранить недостатки, вскрытые иранской войной. Сколько бы министр обороны Пит Хегсет не вещал о повышении смертоносности американских вооруженных сил, реальные проблемы остаются нерешенными.

В то же время администрация поставила под угрозу важнейшие составляющие глобального могущества Америки. Дональд Трамп лично спровоцировал крах союзнической системы, которую Соединенные Штаты — к своей огромной стратегической выгоде — выстроили после Второй мировой войны. Сначала он проигнорировал союзников вместо того, чтобы посоветоваться с ними насчет атаки по Ирану. Затем он пытался шантажом принудить страны НАТО участвовать в войне, которой они никогда не хотели, а отказы резко осуждались. Глава Белого дома постоянно выставляет неблагодарными. Недавно премьер-министр Японии Санаэ Такаити посетила Овальный кабинет — в ходе встречи Дональд Трамп пошутил про Перл-Харбор. Поможет ли Страна восходящего солнца решить проблему Ормузского пролива? Вряд ли, как и кто-то другой. Не думаю, что стоит этому удивляться.

Ключевые союзники Соединенных Штатов смотрят на поведение президента, и раздумывают — а стоит ли вообще сотрудничать с этой державой? Если когда-нибудь в будущем перед странами НАТО встанет выбор — ввязываться ли в куда более опасный конфликт, например, в войну с Китаем из-за Тайваня, недавние события могут намекнуть им: лучше оставаться в стороне.

Страны приходят в упадок по-разному: тихо или во всеуслышание, почти незаметно или в ходе драматических перемен. В последние несколько недель мир узнал об Америке много нового: это порадовало ее соперников, но расстроило давних друзей… если только у нее вообще остались друзья.