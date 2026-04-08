Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

Белоусов: Миссия к Луне Artemis II стала для США несоразмерно дорогой

Научный журналист, автор Telegram-канала «Космический Хроникон» Роман Белоусов посчитал американскую миссию к Луне Artemis II несоразмерно дорогой, о чем высказался в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что США планировали возвращение на Луну еще в 1990-х, но потом сроки сдвинулись. Как следствие, стоимость проекта возросла с первоначальных 10 миллиардов долларов до «космических» сумм, сыронизировал Белоусов. В итоге только один запуск ракеты Space Launch System (SLS) с последующим выводом корабля Orion на орбиту обошелся более чем в миллиард долларов.

«В конце 60-х — начале 70-х что мы могли наблюдать у американцев? Высадку на Луну при несоразмерно других масштабах. Понятно, что тогда были задействованы огромные суммы денег, фашистские ученые работали на американцев, делали им эти ракеты. Сейчас два пуска этой ракеты за какие-то просто космические деньги, и вроде как они должны были ее свернуть, но не свернули. В общем, это совершенно какая-то непонятная ситуация, это несоразмерно дорого», — считает журналист.

7 апреля в рамках миссии Artemis II космический корабль Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен, оказался на расстоянии около 6545 километров над поверхностью Луны. Последний раз человек был настолько близко к Луне в декабре 1972 года, когда в рамках миссии Apollo 17 американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт высадились на поверхность естественного спутника Земли, что фактически стало финальной точкой лунной программы Apollo.