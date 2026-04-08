Военное обозрение

Куба начала получать электроэнергию от турецкой плавучей станции

Источник изображения: topwar.ru

Находящийся в жестком топливном и энергетическом кризисе Остров Свободы получил довольно неожиданную помощь от Турции. Ранее Анкара не была замечена в особо дружественных отношениях с Гаваной, да и вообще особого интереса к Карибскому региону не проявляла. Особенно сейчас — в разгар войны на Ближнем Востоке. Хотя президент Турции Эрдоган и посетил Гавану, но было это еще в 2015 году.

Однако накануне в порт Гаваны от турецких берегов прибыло уникальное судно «Белгин Султан» (Belgin Sultan). Это плавучая электростанция, она уже подключена к энергосистеме острова. Издание Turkiye пишет, что плавучая электростанция уже начала обеспечивать энергией значительную часть населения острова на фоне продолжающихся перебоев в национальной энергосистеме.

Турецкая компания Karadeniz Powership Co. Ltd. (торговая марка Karpowership), дочернее предприятие Karadeniz Energy Group, которой принадлежит «Белгин Султан», является единственной компанией в мире с флотом энергетических судов. Karpowership предоставляет услуги во многих странах, включая Кот-д'Ивуар, Гану, Мозамбик, Сенегал, Ирак и Бразилию. Компания использует плавучие электростанции, построенные на платформах или судах и способные работать на природном газе, СПГ и жидком топливе. Мощность плавучих электростанций варьируется от 30 до 470 МВт.

Это настоящий спасательный круг для Кубы, которая с января из-за американской блокады лишена поставок топлива для своих электростанций. Пока что только российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти сумел дойти в кубинский порт Матансас. Разгрузка была проведена 30 марта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставка была согласована с Вашингтоном во время переговоров. Готовится отправка второго танкера.

Этих экстренных поставок при экономном расходовании хватит на две-три недели, максимум на месяц. Да и турецкая плавучая станция после выработки запасов топлива будет нуждаться в дозаправке, а с этим как раз проблема. Неизвестно, как себя дальше поведут Штаты.

Довольно странно, что на Кубе только в последнее время озаботились развитием солнечной генерации. Особенно с учетом погодных условий и очень хороших отношений Гаваны с Пекином. Именно Китай является лидером в производстве солнечных панелей и аккумуляторов.

По информации на март 2026 года, за последние 12 месяцев установленная мощность солнечной генерации на Кубе увеличилась более чем в четыре раза — с 262 мегаватт в конце 2024 года до примерно 1,2 тысячи мегаватт к концу 2025 года. Власти рассчитывают довести долю электроэнергии из возобновляемых источников до 100% только к 2050 году.

