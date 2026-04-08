На вооружении Киева заметили «танк-дикобраз» на базе Leopard

На вооружении Киева заметили Leopard 1A5DK с дополнительной защитой из тросов

Один из танков Leopard 1A5DK вооруженных сил Киева превратили в «дикобраза» с конструкциями из расплетенных стальных тросов. На соответствующие кадры обратила внимание «Российская газета».

На снимке показана машина 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ с дополнительной защитой от дронов. «Леопард» оснастили «мангалом» для защиты верхней полусферы. На козырьке и на корпусе машины можно заметить самодельные экраны из распущенных тросов. Также «дикобраз» на базе немецкого танка получил несколько камер для обзора.

Эти конструкции дополнили динамическую защиту «Нож», которую ранее начали устанавливать на переданные Киеву Leopard 1. Защищенность базового «Леопарда» обеспечивает только гомогенная броня. «Броня Leopard 1A5DK настолько слабая, что ее практически невозможно как-то серьезно усилить, и это приводит к потерям, как только эти танки появляются на линии боевого соприкосновения», — говорится в материале.

В марте появились первые снимки, демонстрирующие переданный Киеву экспериментальный Leopard 1А5ВЕ. Танк оснастили башней Cockerill 3105 с орудием, которое адаптировали к стрельбе с закрытых позиций.