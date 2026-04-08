На вооружении Киева заметили «танк-дикобраз» на базе Leopard

Один из танков Leopard 1A5DK вооруженных сил Киева превратили в «дикобраза» с конструкциями из расплетенных стальных тросов. На соответствующие кадры обратила внимание «Российская газета».

На снимке показана машина 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ с дополнительной защитой от дронов. «Леопард» оснастили «мангалом» для защиты верхней полусферы. На козырьке и на корпусе машины можно заметить самодельные экраны из распущенных тросов. Также «дикобраз» на базе немецкого танка получил несколько камер для обзора.

Эти конструкции дополнили динамическую защиту «Нож», которую ранее начали устанавливать на переданные Киеву Leopard 1. Защищенность базового «Леопарда» обеспечивает только гомогенная броня. «Броня Leopard 1A5DK настолько слабая, что ее практически невозможно как-то серьезно усилить, и это приводит к потерям, как только эти танки появляются на линии боевого соприкосновения», — говорится в материале.

В марте появились первые снимки, демонстрирующие переданный Киеву экспериментальный Leopard 1А5ВЕ. Танк оснастили башней Cockerill 3105 с орудием, которое адаптировали к стрельбе с закрытых позиций.

  • Обсуждаемое
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 05:14
  • 1014
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 04:19
  • 2
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"
  • 07.04 22:49
  • 0
Комментарий к "Амбивалентный выбор"
  • 07.04 22:05
  • 15401
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 21:09
  • 2
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 07.04 15:32
  • 0
Амбивалентный выбор
  • 07.04 15:23
  • 1
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены