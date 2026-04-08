В зоне выжидания: на что способна военная группировка США на Ближнем Востоке

Вашингтон готовится нанести массированный удар с воздуха и провести точечные операции на суше, полагают эксперты

Группировка американских сил на Ближнем Востоке напоминает классический «ударный кулак», сформированный для нанесения массированных ударов с воздуха, полагают эксперты. Возможны и точечные операции на земле — например, захвата объектов критической инфраструктуры Ирана, таких, как остров Харк. Однако вероятность полномасштабной сухопутной операции эксперты практически исключают. В 03:00 мск 8 апреля истекает ультиматум, который Дональд Трамп предъявил Тегерану. Американский президент предупредил: отказ от сделки обернется для Ирана тотальным разрушением энергетической и логистической инфраструктуры. Ранее он заявлял о готовности «вбомбить Иран в каменный век». «Известия» оценили состав и возможности группировки, которую США сосредоточили на Ближнем Востоке.

Оценка боевых возможностей

Текущая конфигурация Вооруженных сил США в регионе свидетельствует о том, что Вашингтон делает ставку на проведение прежде всего масштабной воздушной кампании, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Они выделяют три составляющие этой группировки.

Прежде всего — авиация морского базирования. А именно — две авианосные ударные группы (АУГ). Авианосец USS Abraham Lincoln находится в Аравийском море, USS Gerald R. Ford — в Средиземном. На подходе третья АУГ во главе с авианосцем USS George H. W. Bush и авианесущий универсальный десантный корабль USS Boxer.

В настоящий момент в небе над Ираном может появиться палубная авиация — порядка 130-150 самолетов, среди которых новейшие истребители пятого поколения F-35B Lightning II.

Вторая составляющая — авиация наземного базирования, которая размещена, прежде всего, на иорданской авиабазе Муваффак Салти.

— Это современные самолеты F-15 и истребители пятого поколения F-35. Вместе с потенциалом израильских ВВС, насчитывающим около 500 боевых единиц, это создает многократное превосходство над иранской ПВО. При необходимости Вашингтон способен поднять стратегические бомбардировщики B-52 или B-21 непосредственно с аэродромов континентальной части Штатов, — пояснил «Известиям» востоковед Кирилл Семенов.

Пентагон наращивает и присутствие на суше. По мнению военного эксперта Юрия Лямина, переброска войск нацелена не на полномасштабную оккупацию, а на захват критически важных точек.

По информации Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сейчас в регионе находится более 50 тыс. американских военных. В частности, 2,5 тыс. морских пехотинцев 11-го экспедиционного корпуса, 3 тыс. бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, спецподразделение Delta и 75-й полк рейнджеров. Последние два специализируются на операциях в тылу — такой может стать, например, захват нефтяных терминалов на острове Харк, не исключает Кирилл Семенов.

— В регионе сосредоточены силы быстрого реагирования. Это элита, подготовленная к рейдам. Вероятный сценарий — десант на небольшие острова в Персидском заливе или побережье для создания эффектной медийной «картинки». Это позволит Белому дому объявить о победе, но подставит солдат под удары иранских ракет, — считает Юрий Лямин.

Плата за пролив

Ранее Трамп дважды переносил сроки истечения ультиматума, но последние события говорят о начале активной фазы операции, полагают эксперты. Днем 7 апреля телеканал Fox News сообщил о десятках ударов по бункерам, радарам и складам на острове Харк. ЦАХАЛ подтвердил атаку на ж/д пути и мосты в районе города Кум, чтобы блокировать логистику Корпуса стражей исламской революции.

— Взрывы на Харке — это «последнее предупреждение». Этот остров — ключевой хаб нефтехимического экспорта Ирана. Демонстрация силы призвана показать, что США способны обнулить иранский бюджет, — отмечает Юрий Лямин.

Нефтяной терминал иранской компании Iranian Oil Terminals Company на острове Харк

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что 14 млн граждан страны готовы стать «живым щитом» вокруг иранских электростанций, а также сражаться в случае начала наземной операции США и Израиля. Кроме того, накануне — 6 апреля — Тегеран жестко ответил на требования Вашингтона. По сообщению агентства IRNA, власти Ирана при посредничестве Пакистана передали США план по прекращению войны, состоящий из 10 пунктов. Главное предложение — возобновление судоходства в Ормузском проливе в обмен на официальную «пошлину» в размере $2 млн с каждого судна. Эти деньги Иран планирует делить с Оманом и тратить на восстановление инфраструктуры, разрушенной американо-израильскими ударами.

Все без исключения страны будут обязаны уплачивать «сборы за безопасность» для беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское агентство NourNews со ссылкой на источник.

Однако позиция американского лидера остается жесткой. В ходе общения с журналистами 6 апреля Трамп заявил о наличии плана по нейтрализации инфраструктурного потенциала Ирана.

— У нас есть план. Все мосты в Иране будут разрушены, все электростанции будут гореть, взрываться и никогда больше не заработают. Им потребуется сто лет, чтобы восстановиться, — подчеркнул он.

Трамп счел вариант с продлением ультиматума «крайне маловероятным» и добавил, что Штаты готовы уничтожить инфраструктуру Ирана за одну ночь. Ранее президент США также называл приоритетными целями ударов нефтеперерабатывающие заводы и ключевые логистические узлы, включая мосты.

Впрочем, эксперты призывают разделять политическую риторику и военные реалии. Иран — огромная страна с децентрализованной инфраструктурой. Например, его энергетическая система не опирается на 2–3 гигантские ГЭС или ТЭС. Она состоит из примерно 150 средних и малых электростанций. Чтобы нанести Ирану по-настоящему критический, невосполнимый урон, потребуется не молниеносный налет, а многодневная, планомерная кампания массированных бомбардировок, считает Юрий Лямин.

За последние дни Пентагон, скорее всего, создал запас высокоточных боеприпасов для массированного удара, полагает Кирилл Семенов. По мнению эксперта, задача Трампа — довести эскалацию до предела, чтобы объявить экономический и военный потенциал противника уничтоженным, после чего выйти из активной фазы конфликта с позиции победителя.

Юлия Леонова