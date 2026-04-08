Войти
Военное обозрение

Под весенним солнцем Греции: «Шарль де Голль» не спешит на Ближний Восток

185
0
0

Появляется подтверждение того факта, что французский авианосец «Шарль де Голль», который в начале марта бодро вышел из Балтийского моря, явно не торопится перебазироваться на Ближний Восток. Как сообщают жители греческого острова Крит, авианосец ВМС Франции находится в бухте Суда.

В сообщениях говорится, что он, вероятно, готовится отправиться в поход. Но поход, как говорят в таких случаях, «это не точно». Если только это не поход обратно - домой.

Напомним, что в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская АУГ поспешит на Ближний Восток, чтобы «защитить от Ирана своих военных в регионе». В Вашингтоне это восприняли как готовность Макрона подключить свой флот к антииранской операции. Но французский президент оказался не таким простачком, а потому «на полпути» авианосец вместе с несколькими другими боевыми кораблями остановился – под весенним солнцем греческого Средиземноморья. До сих пор «греется» в его лучах.

Это больше похоже на откровенное затягивание времени. Официальный Париж занял выжидательную позицию и наблюдает за тем, по какому сценарию будут развиваться иранский конфликт. На фоне угроз со стороны Трампа в адрес Ирана со словами о том, что «этой ночью иранской цивилизации придёт конец», сюжетная спираль лихо закручивается. И у Макрона явно нет желания попасть в её тугие витки с непрогнозируемыми последствиями для его партии и всей Франции.

Пока французский авианосец остаётся там, где Иран его может не достать своими ракетами. Или же попросту решил не провоцировать...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Иран
США
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
