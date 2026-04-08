Белоусов оценил ход комплектования ВС РФ военными по контракту

Белоусов: комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту идет с опережением

Планы по набору военнослужащих по контракту для российской армии выполняются и даже идут с опережением, особое внимание уделяется войскам беспилотных систем. Об этом заявил 7 апреля министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения военного комиссариата и Единого центра призыва Москвы вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Могу сказать только, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения. Акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. Особо это касается войск беспилотных систем», — заявил министр обороны.

Белоусов дал высокую оценку организации работы комиссариата и Единого центра призыва, отметив, насколько высокотехнологичными средствами они оборудованы.

«Главное достоинство здесь состоит в том, что практически всë, или многое, автоматизировано и оцифровано. Четко продумана маршрутизация, что делает удобным для человека пройти все необходимые процедуры», — сказал глава военного ведомства.

Он добавил, что по опыту Москвы уже выразили желание ориентироваться 47 регионов страны, где хотят создать подобные военно-административные учреждения.

В январе Минобороны РФ сообщало, что на пунктах отбора на военную службу по контракту была проведена работа по комплектованию войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Уточнялось, что отбирались граждане на должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инженеров, техников и другие специальности.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2025 года в ходе «Итогов года» заявил, что многие россияне хотят заключить контракты на службу в армии, в 2025 году в военкоматы пришли более 400 тыс. человек. Среди желающих служить — совсем молодые люди, студенты различных вузов.