Деловая газета "Взгляд"

«Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях

Источник изображения: @ GENERAL ATOMICS/Zuma/TASS

В калифорнийской пустыне при тестовом запуске потерпел крушение экспериментальный беспилотник YFQ-42A, созданный для вооруженных сил США.

Прототип нового беспилотного аппарата YFQ-42A, предназначенный для вооруженных сил США, разбился во время тестового запуска на аэродроме в Калифорнии, передает РИА "Новости".

Аппарат разрабатывает компания General Atomics. В декабре министерство войны США назвало испытание этого прототипа одним из главных итогов 2025 года, охарактеризовав его как "дрон будущего".

В заявлении General Atomics говорится: "У испытательной модели беспилотника-ведомого YFQ-42A проявились неполадки после взлета с аэродрома, находящегося в собственности компании (General Atomics), в калифорнийской пустыне в понедельник".

Портал Breaking Defence сообщил, что в результате неполадок прототип упал и был разрушен.

По данным компании, при инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины отказа системы и анализируют ход испытаний. Полеты других опытных образцов YFQ-42A временно приостановлены до завершения расследования технических проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США в прошлом году провели испытательный запуск нового боевого беспилотника YFQ-42A по программе Collaborative Combat Aircraft.

Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton в феврале 2026 года исчез с радаров над Персидским заливом после сигнала бедствия.

Между тем канал CNN заявил о неготовности армии США к современной войне с массовым применением беспилотников при одновременном успехе в создании высокотехнологичной военной техники.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
