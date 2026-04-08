ВМС Таиланда приняли новое гидрографическое судно

183
0
0
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 7 апреля. Командование ВМС Таиланда приняло новое гидрографическое судно (822) "Сурия" (Suriya) в ходе официальной церемонии, состоявшейся 30 марта.

По информации Navaltoday.com, в ходе мероприятия судно было передано от компании-производителя Asian Marine Services (ASIMAR) генеральному директору гидрографического департамента ВМС Таиланда вице-адмиралу Йодраку Силпадуриангу.

Контракт на строительство для ВМС Таиланда нового гидрографического судна был подписан с тайской компанией Asian Marine Services в сентябре 2023 года. Стоимость соглашения составила 885 млн. бат (24,552 млн. долл.).

Церемония закладки киля состоялась 27 февраля 2024 года, спуск на воду – 19 мая 2025 года. Как предполагается, строительство корабля силами национальных компаний расширит возможности в сфере судостроения и сэкономит средства, по сравнению с заказом у зарубежного поставщика.

Как сообщалось ранее, длина судна составляет 60 м, максимальная ширина – 13,3 м, осадка – 3,05 м, водоизмещение – 1545 т, экипаж – 50 человек, максимальная скорость – 13,1 узла, крейсерская скорость – 10 узлов, дальность хода – около 2400 морских миль. Судно может применяться при волнении моря до 5 баллов.

Новое судно заменит устаревший корабль с тем же наименованием, построенный тайской компанией Bangkok Dock Company в 1979 году, и будет играть важную роль в обеспечении безопасности в территориальных водах Таиланда. Основными задачами "Сурия" станут инспекция и техническое обслуживание морских навигационных средств, таких как маяки, сигнальные огни и буи, расположенные вдоль береговой линии, вокруг островов и в опасных зонах. Судно также будет участвовать в поисково-спасательных операциях.

