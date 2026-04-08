Индийский флот заинтересовался вопросом пополнения боезапасов в море

ВМС Индии опубликовали техническое задание под названием "Перевооружение с помощью дрона (REARM-D) в морских условиях", которое предполагает разработку многороторного беспилотника для перезарядки зенитных ракет в вертикальных пусковых установках на борту кораблей, выполняющих задачи в море.

Как отмечает Naval News, в качестве основной причины необходимости пополнения боекомплекта в море называется более быстрое истощение запаса зенитных ракет на борту боевых кораблей при противодействии недорогим беспилотникам и ракетам. В настоящее время процедура перезаряжания включает использование портовых кранов, что приводит к необходимости сворачивания выполнения непосредственных задач и возвращения корабля в пункт базирования.

По оценке индийский военных, многороторный дрон должен иметь продолжительность полета более двух часов и грузоподъемность свыше 900 кг. Для длительного удержания позиции и полетов в условиях различных скоростей, направления ветра и погодных условий беспилотник следует оснастить двигателем внутреннего сгорания.

Предполагается, что дрон должен доставить контейнер с зенитной ракетой с судна снабжения на принимающий корабль, используя гиростабилизированную платформу для минимизации колебаний полезной нагрузки. После приближения БПЛА должен зависнуть над модулем вертикальной пусковой установки, чтобы выровняться над конкретной ячейкой. Опускание ракеты в ячейку будет осуществляться с помощью лебедки на борту БПЛА со стабилизацией в реальном времени для удержания полезной нагрузки в выровненном состоянии. При этом на ячейке пусковой установки также необходимо предусмотреть подходящий переносной и съемный механизм для вертикальной загрузки контейнера с ракетой.

"Хотя практическая осуществимость этой концепции спорна, формулировка проблемы является одним из первых явных признаков того, что ВМС Индии изучают возможность восполнения боезапаса в море, – констатирует Naval News. – Многороторный беспилотник не позволит пополнять боекомплект ударного оружия, поскольку в этом качестве индийские ВМС используют крылатые ракеты "Брамос" массой около 3000 кг. Однако его характеристики позволят перезаряжать ракеты зенитные ракеты средней дальности MRSAM (до 100 км) и малой дальности SRSAM (до 50 км).

Издание подчеркивает, что разработка и производство такого большого дрона, способного выдерживать морские условия, сохраняя при этом исключительную точность, будет сложной задачей. БПЛА должен быть очень большим, чтобы вместить требуемую полезную нагрузку, при этом большинство многороторных беспилотников военного назначения, разрабатываемых в Индии, имеют грузоподъемность менее 100 кг.

В глобальном масштабе США находятся в авангарде решений по перевооружению кораблей в море. Еще в 2024 году американские ВМС приступили к испытаниям механизма перезаряжания корабельных установок вертикального пуска Mk.41, который получил обозначение TRAM (Transferrable Rearming Mechanism).

В этом году появилась информация, что французский флот также экспериментирует с перезаряжанием ракет вертикального пускового комплекса в море.