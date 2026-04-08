Развернули авиабазу, распаковали мини-вертолеты: как США вытащили из Ирана сбитого летчика F-15

Вертолет MH-6 Little Bird со сложенными лопастями в грузовом отсеке самолета, севшего на шоссе. Эти учения оказались максимально приближенными к реальной операции в Иране.

Для спасения сбитого летчика США забросили в Иран сотню спецназовцев

Американские войска вытащили из самого сердца Ирана сбитого летчика ВВС США. Это был второй пилот F-15E, уничтоженного иранской ПВО 3 апреля. В ходе спасательной операции американцы забросили под город Исфахан около роты бойцов спецназа, развернули там передовую авиабазу и добрались до прячущегося летчика, пока авиация и дроны расстреливали с воздуха иранцев, пытавшихся к нему приблизиться. «Газета.Ru» восстановила картину этой уникальной операции, которая была проведена впервые после единственного раза во время Второй мировой войны, и рассказала, как она чуть не обернулась крахом.

Заставил Трампа поработать в выходные

В пятницу 3 апреля истребитель-бомбардировщик ВВС США F-15E был сбит во время выполнения задания над Ираном. Как именно это произошло, неясно, но почти сразу в соцсетях начали появляться фотографии обломков самолета и, что более важно, лежащего на земле катапультного кресла, из чего следовало, что как минимум один летчик успел выпрыгнуть перед падением.

Практически сразу американские войска начали поисково-спасательную операцию, несмотря на то, что самолет, как стало известно позднее, упал под городом Исфахан, находящимся примерно в 300 км от границы. Над территорией между Исфаханом и Персидским заливом стали появляться множество низколетящих самолетов и вертолетов. Однажды иранцам даже удалось снять на видео своеобразный «буксир»: пару поисково-спасательных американских вертолетов HH-60W Pave Hawk на малой высоте, получающих через шланги топливо от самолета MC-130J.

F-15E из той же 494-й истребительной эскадрильи, что и сбитый в Иране самолет. Источник: U.S. Air Force

Кроме того, согласно принятым в ВВС США процедурам, практически сразу на место крушения были направлены ударные самолеты и дроны, чтобы оказать поддержку катапультировавшимся летчикам и не дать войскам противника их захватить.

Неизвестно, сколь интенсивным был этот бой и какие по его результатам иранцы понесли потери. Американцы потеряли в нем один штурмовик A-10, получивший повреждения и упавший в Кувейте по пути на базу, но его летчик катапультировался и был спасен.

Кроме того, повреждения получили как минимум два участвовавших в операции вертолета ВВС США, которые после этого смогли дотянуть до базы, несмотря на ранения экипажа. Репортеры The Hill со ссылкой на источники идентифицировали вертолеты как UH-60 Black Hawk, но, скорее всего, так журналисты обозначили какие-то машины на его основе, вроде тех же HH-60W.

Обломки сбитого в Иране F-15E. Источник: Iranian state media

Несмотря на потери техники, к вечеру 3 апреля операция увенчалась успехом, и пилот F-15 был эвакуирован. Однако судьба второго пилота — оператора вооружения (WSO) — была не ясна. Иранское государственное телевидение объявило о награде в $60 тысяч тому, кто захватит летчика в плен, из чего логически вытекало, что захватить его на тот момент не удалось.

Поисково-спасательные вертолеты HH-60W рядом с дозаправщиком MC-130J и кресло одного из катапультировавшихся летчиков. Источник: Iran state media/RGCIntelli/X

Ситуация накалилась. Если бы иранцам удалось захватить американского летчика живым, это бы стало колоссальной символической победой над США.

Издевательства над ним подняли бы иранский боевой дух, а его жизнь стала бы важной разменной монетой в торге о перемирии. Поэтому вечером пятницы Трамп изменил своей привычке и остался на работе в Белом доме, а не отправился на выходные домой в Мар-а-Лаго.

«Славен Господь» вместо рапорта

Детали последующей операции стали известны лишь постфактум благодаря американским военным корреспондентам, спутниковым снимкам и видео из соцсетей. Если бы ее ход был описан в художественном фильме или романе, его автора обвинили бы в браваде и американском квасном патриотизме: слишком уж неправдоподобным выглядит успех.

На случай катапультирования у американских летчиков имеется «устройство для выживания, побега и обнаружения» — Combat Survivor Evader Locator (CSEL). Оно выглядит как старый спутниковый телефон в грубом ударопрочном корпусе, пристегнутый к жилету-разгрузке летчика, и совмещает в себе функции УКВ-радио, спутникового телефона и аварийного маячка. В случае аварии CSEL периодически передает короткие сжатые шифрованные сообщения о своем местоположении, защищенные от перехвата, а также может использоваться для голосовой связи.

Устройство CSEL. Источник: Boeing

С помощью этого устройства оператор вооружения вышел на связь почти сразу после катапультирования, но своими словами он американцев скорее обеспокоил, чем обнадежил.

Он сказал лишь три слова: «God is good». Это фраза-восклицание с примерным смыслом «славен Господь», стандартная, но далеко не самая распространенная. Командование поисково-спасательной операции заподозрило, что таким образом летчик подает тайный сигнал, что попал в плен и что иранцы планируют устроить засаду на спасательный отряд, используя летчика и его радио в качестве приманки. Успокоились в штабе лишь после того, как сослуживцы летчика сказали, что он всегда был глубоко верующим и в стрессовой ситуации мог бы бросить такую фразу.

В дальнейшем параллельно происходили два процесса. Американские вооруженные силы и разведка пытались установить точное местоположение летчика, поскольку, судя по всему, связь с ним была потеряна. Ключевую роль в этом сыграло ЦРУ.

Во-первых, оно провело в Иране кампанию по дезинформации, распространяя слухи, будто летчик был уже найден американскими войсками и покидает страну в составе наземного конвоя. Это должно было отвлечь иранские силы от места падения и поисков или хотя бы посеять неуверенность и хаос.

Отметка слева - место, где прятался летчик. Отметка справа - место посадки американских самолетов. Источник: Michael Weiss/Google Earth

Во-вторых, именно ЦРУ выяснило точное местоположение прячущегося летчика. Собеседники New York Times отказались объяснять, как именно это произошло, но сказали, что для этого использовалось оборудование, уникальное для агентства. Как оказалось, оператор вооружения лежал в расщелине на вершине горной гряды, близ деревни Махьяр в точке с координатами 32.2840 с.ш., 51.7525 в.д. Идти туда или, скорее, бежать ему пришлось примерно 7 км на юго-восток от точки приземления.

Одновременно с поисками вооруженные силы США устанавливали блокаду района, в котором находился летчик. Дроны MQ-9 Reaper патрулировали территорию и расстреливали любых «мужчин военного возраста» в радиусе трех километров. Ударные самолеты уничтожали в этой зоне все, что могло потенциально нести угрозу американским войскам, и даже применили необычный метод изоляции района боевых действий. На ведущие к нему дороги были сброшены бомбы с интервалом в несколько десятков метров, чтобы пересечь их непреодолимыми для автотранспорта кратерами. Всего на спутниковых снимках журналисты насчитали 28 воронок от попаданий.

Шоссе, перерезанное кратерами от бомб рядом с местом проведения спасательной операции. Источник: Airbus

Спасти полковника Райана

По какой-то причине американские вооруженные силы не стали или не смогли послать за летчиком вертолеты с самолетом-дозаправщиком в качестве внешнего топливного бака. Возможно, координаты были не слишком точны, либо в районе действовали иранские силы, которые невозможно было подавить с воздуха. Вероятно, всю совокупность причин для отказа от этой опции нельзя понять, не находясь в американском штабе.

Вместо этого США решили обустроить временную базу на иранской территории, примерно в 15 км к юго-востоку от укрытия летчика, у ферм на равнине.

Эта база должна была служить стартовой площадкой для сверхлегких вертолетов, которые нельзя дозаправлять в воздухе. Под покровом ночи с субботы на воскресенье туда были направлены как минимум два транспортных самолета MC-130, адаптированных для специальных операций. Найдя относительно прямой и ровный участок автодороги, самолеты сели, и из них выгрузилась примерно сотня бойцов спецназа.

Вместе с солдатами на место прибыли четыре сверхлегких вертолета MH-6 Little Bird, сложенные в грузовом отсеке самолетов. Это вызывает вопросы касаемо общего числа самолетов, поскольку MC-130 вмещает до двух MH-6 или до 70 солдат, так что либо самолетов было больше, либо бойцам пришлось потесниться в грузовом отсеке, набившись, как в метро в час пик.

MH-6 Little Bird. Источник: Air Force Staff Sgt. Alexander Cook / ВВС США / wikimedia.org

Американские коммандос обследовали гору, на которой прятался сбитый летчик. Один из вертолетов нашел его, подобрал и вернул к временной базе. Оставалось погрузиться обратно на MC-130 и улететь домой, но внезапно обнаружилась проблема.

То ли самолеты застряли в грязи, то ли столкнулись с какими-то техническими проблемами, но лететь на них назад было нельзя. Спасенный летчик застрял в Иране вместе с примерно ротой солдат.

«Если во время операции и был момент, когда оставалось сказать только «твою мать!», то он наступил именно тогда», — рассказал агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией. С рассветом точное расположение базы было бы неизбежно обнаружено, и даже если бы американская авиация и спецназовцы смогли сдержать сухопутное наступление, ее бы, скорее всего, стали обстреливать из артиллерии и баллистическими ракетами.

Американские самолеты и вертолеты, уничтоженные на передовой базе в Иране во время спасения сбитого летчика. Источник: OSINTtechnical/X

Поэтому для эвакуации США направили три дополнительных транспортных самолета, более легких, чем MC-130. По ряду сообщений, это были сравнительно редкие C-295W, состоящие на вооружении 427-й эскадрильи специальных операций.

Они вывезли коммандос и сбитого летчика, а всю остальную технику, включая два транспортника и четыре вертолета, пришлось уничтожить на земле. Их обгоревшие обломки и достались иранцам в качестве трофеев, вместе с говядиной терияки из сухпайка и пустыми тюбиками из-под каких-то гигиенических средств.

Ожившая американская пропаганда

Эта операция, помимо очевидного военного значения в виде спасения офицера-полковника от плена и теста возможностей американских коммандос, имеет огромное символическое значение.

В американских вооруженных силах нет и никогда не было идеала героической смерти. Американские капитаны не уходят на дно вместе с кораблем, в их культуре не существует историй о Гастелло, Матросове и 28 панфиловцах.

Трофейная говядина терияки из американского сухпайка, захваченная иранцами. Источник: OSINTtechnical/X

Героем в военной среде считается, например, сержант Элвин Йорк, который за счет меткой стрельбы, смекалки и инициативы захватил в плен больше сотни немцев в ходе Первой мировой войны. Другой известный герой, санитар Десмонд Досс, вынес на себе около 75 раненых во время битвы за Окинаву. Немало американских военных были награждены за откровенно самоубийственные атаки: например, коммандер Эрнест Эванс направил свой эсминец Johnston в бой с целой эскадрой японских крейсеров, пытаясь отвлечь их внимание от авианосцев во время сражения в заливе Лейте. Тот бой он не пережил, но погиб лишь во время эвакуации, отдав приказ покинуть уничтоженный корабль и даже не думая тонуть вместе с ним: в последний раз его видели в спасательной шлюпке, салютующим японским морякам, которые выстроились на палубе отдать честь обломкам Johnston.

Смерть в бою, по американским представлениям, не добавляет никаких очков доблести, и никого не учат к ней стремиться. Напротив, всячески подчеркивается ценность жизни, а спасение раненых или попавших в тыл противника солдат, в том числе ценой потери техники, считается самой почетной задачей. Такая расстановка приоритетов пронизывает всю американскую культуру и отражена в фильмах вроде «Спасти рядового Райана».

Поэтому понесенные в ходе спасения экипажа F-15E потери самолетов и вертолетов — для США наоборот повод для гордости и натурное доказательство веры в собственные ценности и пропаганду, которая обещает солдатам, что «позади никого не бросят».

Так что стоит ждать, что в ближайшие годы на экраны выйдет голливудский блокбастер по мотивам этой операции. Вероятно, краски придется слегка сгустить: ведь для хорошей драмы нужны потери и жертвы. А в чудесное спасение без жертв и трагедий аудитория может и не поверить.

Василий Зайцев

После написания этого материала президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции о спасательной операции, подтвердив основные изложенные в статье факты.